4 минуты назад
В Сирии ликвидирован известный в России террорист
Не исключено, что убили его такие же террористы как и он сам
Главарь «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдулла Цумада ликвидирован в Сирии. Об этом говорится в распространенном в сети заявлении боевиков.
Научный сотрудник программы по международной безопасности Белферского центра Вера Миронова, занимающаяся исследованием террористических организаций, уточнила в своем Twitter, что террорист был убит, получив семь пуль рядом со своим домом в Идлибе.
В гибели лидера «Имарата Кавказ» обвинили иностранных боевиков «Исламского государства» (ИГ, также запрещено в РФ). Предположительно, Цумада знал своих убийц, пишет lenta.ru