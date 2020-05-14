Коронавирус отменил плановую госпитализацию, но не лечение тяжелых болезней

В Липецке продолжают оказывать помощь больным иными заболеваниями в восьми стационарах.

История с новым коронавирусом затмила собой все остальное. Под лечение больных эти заболеванием отданы два стационара - областная клиническая инфекционная больница и больница скорой медицинской помощи. Под детские инфекционные заболевания отдан роддом в больнице «Липецк-Мед». Под лечение обычных пневмоний перестроена работа второго корпуса этой клиники. Очаги заражения коронавирусом были обнаружены в областной клинической больнице и в онкодиспансере...



Между тем люди продолжают болеть не только этим заболеванием. Возникает резонный вопрос: сколько для больных иными заболеваниями, в том числе хроническими, осталось в Липецке осталось обычных многопрофильных стационаров? Какие больные попадают в них на лечение? Много ли липчан вынуждены стоят в очереди на госпитализацию из-за пандемии?



Эти вопросы GOROD48 адресовал в облздрав. И вот какие ответы получили.



«В соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с 1 апреля в регионе ограничена плановая госпитализация пациентов в стационары. В плановом порядке сохранена госпитализация для пациентов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и рядом других социально-значимых заболеваний. При этом не допускается отказ в госпитализации пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью.



Экстренная и неотложная медицинская помощь населению области (в том числе и пациентам с обострениями хронических заболеваний) оказывается в прежнем порядке в ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», ГУЗ «Областная больница № 2», ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (хирургический корпус), региональном сосудистом центре ГУЗ «Липецкая городская больница скорой помощи № 1», ГУЗ «Областная детская больница», ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр», ГУЗ «Липецкий городской родильный дом».



Работа амбулаторного звена организуется с приоритетом оказания медицинской помощи на дому, особенно пациентам с хроническими заболеваниями. В поликлиниках созданы мобильные бригады для оказания помощи на дому гражданам старше 60 лет. Обеспечен регулярный обзвон пациентов с хроническими заболеваниями в целях предупреждения посещения ими поликлиники; организована выписка рецептов дистанционно с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения, их доставка в закрепленную аптечную организацию, а также информирование пациента по телефону о возможности получения лекарственного препарата.



Объем ограничительных мероприятий определяется Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в соответствии с уровнем и темпами распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекции.



Чтобы не получить резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, жителям региона необходимо соблюдать рекомендованные профилактические меры: соблюдать масочный режим, граждане старше 65 лет, граждане, имеющие хронические заболевания системы кровообращения, органов дыхания, онкологические заболевания. Больным из других групп риска рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.



Необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом при любых проявлениях респираторной инфекции, сопровождающихся повышением температуры выше 37 °С. Если заболел один из членов вашей семьи, изолируйте его в отдельной комнате, выделите ему отдельную посуду. Ограничьте его контакты с родственниками. В группе риска - дети, пожилые и люди с хроническими болезнями.



Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом. Если нет такой возможности - протирайте руки спиртосодержащими средствами или дезинфицирующими салфетками. Не трогайте грязными руками глаза, нос и рот. Вирусы, в том числе и коронавирус легко проникают в организм через слизистые оболочки.



Тщательно мойте посуду, а затем руки. Как можно чаще проводите влажную уборку, вытирайте пыль, дезинфицируйте поверхности. Держитесь подальше от мест скопления людей. Старайтесь поменьше пользоваться общественным транспортом, посещать магазины. Старайтесь не расплачиваться наличными. По данным ВОЗ, на бумажных деньгах вирус сохраняется до четырех дней. Используйте для оплаты приложение в мобильном телефоне или банковские карты, желательно бесконтактные, чтобы не вставлять карту в

платежный терминал и не набирать пин-код - на пластике вирусы сохраняются до

девяти дней.



Если есть возможность дойти до нужного места пешком или доехать на своей машине - сделайте это. Сведите к минимуму тактильные контакты. Не надо обниматься, целоваться, здороваться за руку! Ведите здоровый образ жизни. Высыпайтесь. Ешьте больше продуктов,

богатых белками, витаминами и минералами. Займитесь физкультурой. Откажитесь от курения и алкоголя».