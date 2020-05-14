Коронавирус
вчера, 23:47
Валютные дилеры заявили об отсутствии новых клиентов из-за COVID-19
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С начала периода самоизоляции из-за коронавируса форекс-дилеры в России столкнулись с резким сокращением притока новых клиентов, потери по открытию новых счетов у некоторых дилеров достигали 70%. Об этом сообщили «Известиям» в компаниях Forex.
В «ВТБ Капитал Форекс» заявили, что с точки зрения торгов I квартал стал рекордным — число сделок увеличилось на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако если в марте компания зафиксировала двукратный рост числа новых клиентов, то в апреле таких счетов было меньше.
По мнению экспертов рынка, это связано с запретом на удаленную идентификацию потенциальных трейдеров.
Регулятор валютного рынка Банк России заявил о невозможности временной отмены требований, поскольку для этого нужно вносить изменения в «антиотмывочный» закон.
Эксперты также считают, что некоторые потенциальные клиенты форекс-дилеров открывают счета в зарубежных юрисдикциях, другие выбирают более традиционные инструменты для инвестирования.
В «ВТБ Капитал Форекс» заявили, что с точки зрения торгов I квартал стал рекордным — число сделок увеличилось на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако если в марте компания зафиксировала двукратный рост числа новых клиентов, то в апреле таких счетов было меньше.
По мнению экспертов рынка, это связано с запретом на удаленную идентификацию потенциальных трейдеров.
Регулятор валютного рынка Банк России заявил о невозможности временной отмены требований, поскольку для этого нужно вносить изменения в «антиотмывочный» закон.
Эксперты также считают, что некоторые потенциальные клиенты форекс-дилеров открывают счета в зарубежных юрисдикциях, другие выбирают более традиционные инструменты для инвестирования.
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