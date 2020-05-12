сегодня, 11:25
На НЛМК начались пусконаладочные работы на новой машине непрерывной разливки стали
Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, завершил монтаж основного технологического оборудования машины непрерывного литья заготовок №9 (МНЛЗ-9) - одного из ключевых проектов Стратегии 2022. Сейчас на производственном комплексе приступили к пуско-наладочным работам.
Инвестиции в проект составили 12 млрд рублей. Производительность новой машины составит 1,8 млн тонн стали в год. Запустить комплекс в работу и получить первую продукцию планируется в июне 2020 года.