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На НЛМК начались пусконаладочные работы на новой машине непрерывной разливки стали

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#техническое перевооружение
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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, завершил монтаж основного технологического оборудования машины непрерывного литья заготовок №9 (МНЛЗ-9) - одного из ключевых проектов Стратегии 2022. Сейчас на производственном комплексе приступили к пуско-наладочным работам.  

Модернизированная МНЛЗ-9 позволит компании освоить выпуск уникального в России сортамента «тяжелых» слябов повышенной химической чистоты и структурной однородности. Машина будет производить полуфабрикаты весом до 70 тонн, толщиной до 400 мм и шириной до 2 800 мм для переработки в толстолистовой прокат. В свою очередь, такой прокат может быть использован для изготовления труб большого диаметра, компонентов ветроэнергетических установок, морских судов и нефтяных буровых платформ. 

Инвестиции в проект составили 12 млрд рублей. Производительность новой машины составит 1,8 млн тонн стали в год. Запустить комплекс в работу и получить первую продукцию планируется в июне 2020 года.  
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#техническое перевооружение
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