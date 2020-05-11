Погода в Липецке

52 минуты назад

Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область тепло

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#Погода
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область тепло

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием теплого сектора очередного циклона с Атлантики – при порывистом юго-западном ветре погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 16 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем будет от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов тепла, днем ожидается от 24 до 26 градусов тепла. 

12 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза.

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#Погода

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Котэ

8 минут назад
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