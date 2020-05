Война с вирусом: французы и итальянцы набирают вес, врачи опасаются вспышки туберкулеза

Один нерабочий месяц может сократить ВВП России на 1,5-2%. Британские ученые обнаружили уже около 200 мутаций вируса, а исследователи Германии и Нидерландов нашли антитела, которые могут претендовать на звание истребителя коронавируса. В глобальном партнерстве по борьбе с туберкулезом опасаются вспышке этого заболевания. Французы и итальянцы на карантине набирали вес. В Японии просят звонить по видеосвязи угрям, которые в океанариуме дичают без людей.

По данным Роспотребнадзора, на утро 7 мая в мире зафиксированы 3 819 440 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, за сутки зараженных стало больше на 95 554 человека.



Погибли от коронавируса 265 116 человек, полностью вылечились – 1 303 701 человека.



В США выявлены уже 1 263 224 зараженных. В Испании 253 582 выявленных зараженных. В Италии – 214 457 случаев. Отметку в двести тысяч случаев заражения пересекла Великобритания, больше ста семидесяти тысяч зараженных в России и Франции, больше ста шестидесяти случаев зарегистрировано в Германии. В Турции свыше ста тридцати тысяч зараженных, к этой отметке приближается Бразилия, Также больше ста тысяч зараженных выявили в Иране.



В России за последние сутки зафиксировано 11 231 заболевших в 84 регионах. Всего на территории страны 177 160 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 23 803 человек. 1625 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 47 человек. За время эпидемии COVID-19 заболели 703 человека, 142 человека выздоровели, два умерли. 559 находятся на лечении. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 42 месте, среди регионов Черноземья она остается предпоследней после Курской, Тамбовской и Воронежской областей.



Европейские ученые создали антитело, которое претендует на звание истребителя коронавируса



Группа учёных из Германии и Нидерландов в лаборатории Утрехтского университета создала антитело 47D11, которое может нейтрализовать коронавирус на клеточном уровне. Об этом пишет журнал Nature Communications, сообщил портал russpain.com. Принцип работы этого антитела схож с действием иммунитета человека. Оно находит патогенный участок и воздействует на него. В будущем его можно было бы использовать для профилактики и лечения COVID-19, утверждают авторы исследования. Однако сейчас по словам ученых говорить о применении антитела в медицине рано – пока опыты проводились только на мышах.



Британские ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса



Исследователи из Института генетики UCL в Лондоне нашли 198 мутаций в геноме вируса, который вызывает COVID-19 – об этом они сообщили в работе, опубликованной в научном журнале Infection, Genetics and Evolution. Проводя исследования, учёные взяли образцы у более чем 7,6 тысячи инфицированных из разных стран. В итоге они выявили 198 мутаций вируса - наибольшее генетическое разнообразие оказалось среди жителей стран, которые сильнее всего пострадали во время пандемии. Исследователи также подтвердили версию о том, что «пандемия COVID-2 началась примерно в период 6 октября – 11 декабря 2019 года».



Один нерабочий месяц может сократить ВВП России на 1,5-2%



В 1,5-2% потери годового ВВП оценил Центробанк РФ влияние одного нерабочего месяца на экономику страны. «По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала», - говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. В то же время меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России для борьбы с последствиями вынужденной самоизоляции, будут способны компенсировать часть потерь для населения, бизнеса и экономики в целом и ускорить процесс восстановления, отмечает регулятор.



Центробанк также оценил дефицит бюджета в 2020 году – в соответствии с базовым прогнозом он может составить 5-6% ВВП. Оценка учитывает бюджетные меры, объявленные по состоянию на 23 апреля, и принимает во внимание перечисление в доход бюджета части прибыли ЦБ от продажи пакета акций ПАО «Сбербанк» в объеме 1,1 триллиона рублей. Кроме того, Банк России ожидает, что годовая инфляция в стране ускорится до 3,8-4,8% в декабре и начнет снижаться только во втором квартале 2021 года.



Из-за карантина может вырасти смертность от туберкулеза, предупреждают эксперты



Из-за пандемиии коронавируса без диагностики и лечения сейчас остаются десятки тысяч больных туберкулезом по всему миру, что может стать причиной роста смертности от этого заболевания в будущем. Из-за того, что их заболевание не будет вовремя установлено, а лечение не будет своевременным, к 2025 году дополнительно могут появиться 6,3 миллиона больных туберкулезом. Об этом предупредила глава Глобального партнерства по борьбе с туберкулезом Лусика Дитиу. При наихудшем развитии событий в ближайшие пять лет от туберкулеза могут умереть 1,4 миллиона человек, нынешний эпидемиологический кризис отбросит глобальные усилия по борьбе с этим заболеванием на пять-восемь лет назад, сообщает издание The Guardian. Исследование было проведено по заказу партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership) в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, Университетом Джона Хопкинса и Avenir Health.



Мир сосредоточил все внимание и ресурсы на борьбе с коронавирусом, из-за этого пострадали программы борьбы с другими серьезными заболеваниями, в том числе с туберкулезом. Сейчас все усилия мирового сообщества брошены на поиск вакцины против коронавируса, в то время как вакцины против целого ряда других опасных заболеваний, включая туберкулез, еще не найдены. Работа над ними приостанавливается, и это недопустимо, считают специалисты. «Туберкулез существует уже тысячи лет, - говорит Лусика Дитиу. – В течение последних ста лет у нас была одна вакцина, еще две или три потенциальные вакцины находятся в разработке. К 2027 году нам нужно вакцинировать более полумиллиарда людей. Исследователи стремятся к разработке вакцины против COVID, и очень немногие остаются сосредоточенными на других [болезнях]. У нас нет вакцины от туберкулеза, у нас нет вакцины от ВИЧ, у нас нет вакцины от малярии, и из всего этого туберкулез самое старое заболевание». В Глобальном партнерстве по борьбе с туберкулезом напомнили, в последние несколько лет число случаев заболевания в результате расширения услуг по лечению заболевания и предотвращению его распространения постоянно снижалось. По мнению экспертов Stop TB Partnership, чтобы как можно быстрее после завершения карантина вернуться к достигнутым за прошлые годы успехам в борьбе с туберкулезом, потребуются дополнительные меры и ресурсы. Крайне важно сразу взяться за выявление случаев заболевания в уязвимых регионах.



Британский эпидемиолог нарушил карантин и покинул пост советника правительства



Эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон покинул пост правительственного советника после того, как сам нарушил введенный из-за коронавируса режим изоляции, сообщило британское издание Guardian. Ирония в том, что именно прогнозы Фергюсона принимались во внимание, когда в стране вводили строгие правила социальной дистанции, он же предупреждал, что преждевременное снятие карантина в Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года, а режим изоляции лучше соблюдать, пока не будет найдена вакцина. Нарушения эпидемиологом правил самоизоляции состоят в том, что после введения в стране мер строгой изоляции он дважды встречался с любовницей, которая живет в другой части Лондона.



Французы и итальянцы на карантине набирают вес



57% французов за время карантина набрали вес. В среднем они поправились на 2,5 килограмма – данные исследования Французского института изучения общественного мнения (Ifop) представило онлайн-издание о здоровом питании Darwin Nutrition. Больше всего вес набрали безработные, нуждающиеся и наименее образованные слои населения. И мужчины — они набирали вес больше (2,7 килограмма), чем женщины (2,3 килограмма). Похудели с 17 марта 29% участников опроса. Интересно, что 21% французов отметили, что реже стали заказывать еду на дом, а 42% рассказали, что больше времени тратят на приготовление еды. Что касается выхода из карантина, больше половины респондентов (56%) отметили, что хотят перейти к более здоровому питанию. Но речь не о строгих диетах, а о качестве и разнообразии продуктов. 28% — хотят больше готовить дома.



С аналогичной ситуацией столкнулись итальянцы – за два месяца карантина они набрали в среднем по 2 килограмма лишнего веса. Сказались малоподвижный образ жизни и злоупотребление углеводами, отмечает портал newdaynews.ru. Сидя дома, итальянцы стали потреблять больше муки, манки, хлеба, крекеров, пиццы, пасты и ньокков (картофельных клецок). Сейчас 47% итальянцев отметили, что хотят вернуть докарантинную форму с помощью бега и упражнений, и начать есть больше овощей и фруктов.



В Канаде выросли случайные отравления моющими средствами



Среди канадцев во время пандемии произошел скачок случайных отравлений чистящими и дезинфицирующими средствами, сообщает портал vancouverok.com. Причина в том, что люди пытаются оградить себя и свои дома от вирусов – они чаще моют и дезинфицируют свои дома, запасаются большим количеством бытовой химии впрок, больше времени проводят в своих квартирах – в том числе и дети. По данным Министерства здравоохранения Канады, в феврале и марте число таких воздействий бытовой химии выросло на 58%. Встречаются разные случаи – от тех, кто испытывает жжение в глазах и затрудненное дыхание, заканчивая детьми, которые случайно выпили дезинфицирующее средство для рук. Наиболее распространенными являются отравления хлоркой – на них пришлось 38% всех обращений в токсикологические центры в марте. Данные за апрель еще не обработаны.



В Израиле мошенники торговали несуществующим лекарством от COVID-19



Двоих граждан Франции и Израиля экстрадируют во Францию в рамках расследования о мошенничестве – этих людей подозревают в том, что они цинично использовали тяжелый санитарный кризис во Франции и выдали себя за представителей компаний, разрабатывающих лекарство от коронавируса. Они связались с десятками крупных сетей и предложили им купить различное оборудование, защищающее от коронавируса, в том числе «разработанное» ими лекарство. За это требовали крупные суммы денег и даже сумели обманом получить от трех французских компаний около 60 тысяч евро, сообщает портал news.israelinfo.co.il. Французская полиция обратилась к израильским коллегам, следователи отдела «Лахав 443» уже задержали и допросили подозреваемых. Израильская и французская полиция при содействии Интерпола также выдали международный ордер на их арест – такой документ позволит провести экстрадицию подозреваемых из Израиля во Францию в ускоренном режиме.



Японцев просят звонить по видеосвязи в океанариум …угрям



В токийском океанариуме Sumida из-за отсутствия посетителей дичают рыбы. Рыбки — пятнистые, или садовые угри — за время карантина отвыкли от людей, начали пугаться их появления и зарываться в песок каждый раз, когда мимо проходит человек. Кроме того, что угри будут прятаться от посетителей, и на них нельзя будет полюбоваться, страх перед людьми может привести к другим проблемам - животных невозможно будет осмотреть и способствовать их размножению, что важно для океанариума. Сотрудники океанариума нашли необычное решение. Всех желающих попросили позвонить одичавшим рыбкам практически в аквариум по видеосвязи, пишет The Guardian. Рядом с аквариумами поставили планшеты для сеансов видеосвязи – их укрепили так, чтобы рыбы могли видеть эти планшеты. Добровольцев просили показать лицо, помахать руками и немного поговорить с питомцами. При этом нельзя повышать тон: угри этого не любят. Желающих поддержать угрей, которые, как и люди, попали в вынужденную изоляцию, оказалось много. Угри после эксперимента, по словам персонала океанариума, стали меньше бояться людей.