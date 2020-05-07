Здоровье

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Больные коронавирусом липецкие медики на свой страх и риск занимаются самолечением

17 2557
#коронавирус
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Больные коронавирусом липецкие медики на свой страх и риск занимаются самолечением

Пациенты инфекционных госпиталей вводят себе инъекции препарата, препятствующего образованию тромбов.

Как стало известно GOROD48, больные COVID-19 липецкие медики на свой страх и риск вводят себе препарат клексан, который показан для лечение неосложненного тромбоэмболией легочных артерий тромбоза глубоких вен и профилактики тромбообразования у пациентов, долгое время вынужденных соблюдать постельный режим при тяжелых инфекциях и дыхательной недостаточности. В инструкции по применению препарата сказано, что он относится к группе низкомолекулярных гепаринов, имеет множественные противопоказания и должен применяться только под контролем врача. Но все это не останавливает больных коронавирусом медиков. Врачи-инфекционисты своим коллегам в этом не препятствуют.

В то же время аналог клексана, эноксапарин натрия, есть в последней 6-й версии Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, размещенной на сайте Минздрава России. Но сами же чиновники напоминаю, что эти рекомендации предназначены исключительно для медицинских работников, и что самолечение коронавирусной инфекции опасно.

Эти рекомендации, кстати, весьма полезны в некоторой степени и не для медиков. Оформленные в виде инфографики, они содержат ответы на разные вопросы обычных людей, возникающих в связи с профилактикой, диагностированием и лечением коронавируса. GOROD48 выбрал некоторые из них, которые, надеемся, окажутся полезными самому широкому кругу наших читателей.

классификация ковида.jpg

до перехода болезни в тяжелую форму лучше себя не доводить. Поэтому при первых же симптомах ОРВИ, которые даже медику трудно отличить от коронавируса, следует тут же вызвать врача на дом


диагностика.jpg

лучшим средством инструментальной диагностики вируса является компьютерная томография легких


диагностика2.jpg


как видно, Минздрав не рекомендует делать тесты на коронавирус всем подряд... 
лечение ковида.jpgантибиотики при ковиде .jpg

Оказывается, мерой профилактики инфекции могут быть не только разобщенность, мытье рук и самошитая маска. Так, здоровые люди и те, кто входит в группы риска (старше 60 лет или с сопутствующими хроническими заболеваниями) могут закапывать в нос рекомбинантный интерферон альфа.


профилактика ковида .jpg


Большинство разделов этих рекомендаций (например, алгоритмы действий врачей и схемы лечения) оптимизированы для использования медиками в ежедневной работе. В облздраве уверяют, что до мелочей следуют всем предписания Минздрава для диагностики и лечения больных COVID-19.
17 2557
#коронавирус
4

Комментарии (18)

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В недоумении

1 секунду назад
А почему в качестве картинки диабетик, делающий инъекцию?
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Ваня

9 минут назад
Лесоруб, всё движется к тому ...
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Студент

9 минут назад
Лесоруб, всё верно. Сейчас уже на новых масках они стали это писать на Русском языке. Но им не стыдно продавать. Правда в Москве раздают их иногда на улицах
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Липчанин

13 минут назад
Для того и Пусть почитают, да что вы все с ума посходили что ли, разве можно такое здесь писать,
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Лесоруб

15 минут назад
Спасение утопающих- дело рук самих утопающих, как не прискорбно.
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Пусть почитают

16 минут назад
Может потом побольше дома посидят и детям объяснят, что они могут домой притащить
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Арамис

16 минут назад
Умный сделает свои выводы, дураки возопиют
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Лесоруб

17 минут назад
Олег полностью с тобой согласен! Меня модераторы... не пускают.Китай маски по гуманитарно прислал, так их в аптеке продают, ничего святого!
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Ваня

17 минут назад
Все верно. Лекарств нет для лечения больных согласно рекомендациям Минздрава , а медики , как люди грамотные , прочитал , купили и лечат самих себя . А на кого надеяться ?????
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Пусть почитают

17 минут назад
Может потом дома побольше посидят и детям объяснят , что они могут домой притащить маме с папой
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