Здоровье
сегодня, 13:39
Больные коронавирусом липецкие медики на свой страх и риск занимаются самолечением
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Пациенты инфекционных госпиталей вводят себе инъекции препарата, препятствующего образованию тромбов.
Как стало известно GOROD48, больные COVID-19 липецкие медики на свой страх и риск вводят себе препарат клексан, который показан для лечение неосложненного тромбоэмболией легочных артерий тромбоза глубоких вен и профилактики тромбообразования у пациентов, долгое время вынужденных соблюдать постельный режим при тяжелых инфекциях и дыхательной недостаточности. В инструкции по применению препарата сказано, что он относится к группе низкомолекулярных гепаринов, имеет множественные противопоказания и должен применяться только под контролем врача. Но все это не останавливает больных коронавирусом медиков. Врачи-инфекционисты своим коллегам в этом не препятствуют.
В то же время аналог клексана, эноксапарин натрия, есть в последней 6-й версии Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, размещенной на сайте Минздрава России. Но сами же чиновники напоминаю, что эти рекомендации предназначены исключительно для медицинских работников, и что самолечение коронавирусной инфекции опасно.
Эти рекомендации, кстати, весьма полезны в некоторой степени и не для медиков. Оформленные в виде инфографики, они содержат ответы на разные вопросы обычных людей, возникающих в связи с профилактикой, диагностированием и лечением коронавируса. GOROD48 выбрал некоторые из них, которые, надеемся, окажутся полезными самому широкому кругу наших читателей.
до перехода болезни в тяжелую форму лучше себя не доводить. Поэтому при первых же симптомах ОРВИ, которые даже медику трудно отличить от коронавируса, следует тут же вызвать врача на дом
лучшим средством инструментальной диагностики вируса является компьютерная томография легких
как видно, Минздрав не рекомендует делать тесты на коронавирус всем подряд...
Оказывается, мерой профилактики инфекции могут быть не только разобщенность, мытье рук и самошитая маска. Так, здоровые люди и те, кто входит в группы риска (старше 60 лет или с сопутствующими хроническими заболеваниями) могут закапывать в нос рекомбинантный интерферон альфа.
Большинство разделов этих рекомендаций (например, алгоритмы действий врачей и схемы лечения) оптимизированы для использования медиками в ежедневной работе. В облздраве уверяют, что до мелочей следуют всем предписания Минздрава для диагностики и лечения больных COVID-19.
В то же время аналог клексана, эноксапарин натрия, есть в последней 6-й версии Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, размещенной на сайте Минздрава России. Но сами же чиновники напоминаю, что эти рекомендации предназначены исключительно для медицинских работников, и что самолечение коронавирусной инфекции опасно.
Эти рекомендации, кстати, весьма полезны в некоторой степени и не для медиков. Оформленные в виде инфографики, они содержат ответы на разные вопросы обычных людей, возникающих в связи с профилактикой, диагностированием и лечением коронавируса. GOROD48 выбрал некоторые из них, которые, надеемся, окажутся полезными самому широкому кругу наших читателей.
до перехода болезни в тяжелую форму лучше себя не доводить. Поэтому при первых же симптомах ОРВИ, которые даже медику трудно отличить от коронавируса, следует тут же вызвать врача на дом
лучшим средством инструментальной диагностики вируса является компьютерная томография легких
как видно, Минздрав не рекомендует делать тесты на коронавирус всем подряд...
Оказывается, мерой профилактики инфекции могут быть не только разобщенность, мытье рук и самошитая маска. Так, здоровые люди и те, кто входит в группы риска (старше 60 лет или с сопутствующими хроническими заболеваниями) могут закапывать в нос рекомбинантный интерферон альфа.
Большинство разделов этих рекомендаций (например, алгоритмы действий врачей и схемы лечения) оптимизированы для использования медиками в ежедневной работе. В облздраве уверяют, что до мелочей следуют всем предписания Минздрава для диагностики и лечения больных COVID-19.
17 2557
В недоумении
Ваня
Студент
Липчанин
Лесоруб
Пусть почитают
Арамис
Лесоруб
Ваня
Пусть почитают