На проспекте Победы смонтированы сотни метров новых сетей

В Липецке продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Одним из самых масштабных его объектов в этом году стал участок проспекта Победы от одноименной площади до площади Кольцевой. По данным администрации Липецка, на проспекте завершен демонтаж опор наружного освещения, светофорных объектов, знаков и ограждения. Срезано 42,4 тысячи квадратных метров старого асфальта. Ресурсоснабжающие организации смонтировали 900 метров газопровода, 800 метров тепловых сетей, 650 метров водопровода, 480 метров канализации, и 700 метров сетей связи.



- Дополнительный мостовой переход в районе поселка Новая Жизнь станет первым объектом, построенным в Липецке в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новый мост будет стоять на трех опорах. Одна из них уже существовала ранее. Сейчас ее реконструируют. Строительство второй – новой – завершено на 80%. Также продолжается подготовка котлована для основания третьей опоры. Как сообщил представитель подрядчика, работы, в которых задействовано порядка 10 единиц техники и около 40 человек, не останавливались и в праздничные дни, - рассказали в пресс-службе мэрии.



В ночь на 1 мая закрыта для реконструкции улица Баумана. Здесь начался демонтаж дорожной инфраструктуры. Продолжается ремонт улицы Водопьянова, где уже устанавливают бордюры. Как только позволит погода, будут устроены оставшиеся 20% выравнивающего слоя асфальта.



В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также преобразятся проезжие части улицы Минской и площади Заводской. Работы на них планируют начать в конце мая.



