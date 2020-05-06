Общество

сегодня, 17:11

На проспекте Победы смонтированы сотни метров новых сетей

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#проспект Победы #реконструкция
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На проспекте Победы смонтированы сотни метров новых сетей

В Липецке продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Одним из самых масштабных его объектов в этом году стал участок проспекта Победы от одноименной площади до площади Кольцевой.  По данным администрации Липецка, на проспекте завершен демонтаж опор наружного освещения, светофорных объектов, знаков и ограждения. Срезано 42,4 тысячи квадратных метров старого асфальта. Ресурсоснабжающие организации смонтировали 900 метров газопровода,  800 метров тепловых сетей, 650 метров водопровода, 480 метров канализации, и 700 метров сетей связи.

- Дополнительный мостовой переход в районе поселка Новая Жизнь станет первым объектом, построенным в Липецке в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новый мост будет стоять на трех опорах. Одна из них уже существовала ранее. Сейчас ее реконструируют. Строительство второй – новой – завершено на 80%. Также продолжается подготовка котлована для основания третьей опоры. Как сообщил представитель подрядчика, работы, в которых задействовано порядка 10 единиц техники и около 40 человек, не останавливались и в праздничные дни, - рассказали в пресс-службе мэрии.                                   

В ночь на 1 мая закрыта для реконструкции улица Баумана. Здесь начался демонтаж дорожной инфраструктуры.  Продолжается ремонт улицы Водопьянова, где уже устанавливают бордюры. Как только позволит погода, будут устроены оставшиеся 20% выравнивающего слоя асфальта.                                                                                           

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также преобразятся проезжие части улицы Минской и площади Заводской. Работы на них планируют начать в конце мая.

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#проспект Победы #реконструкция
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Комментарии (1)

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Викусик

1 минуту назад
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