Коронавирус
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Ещё пять человек в регионе вылечились от коронавирусной инфекции
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Сегодня лечение от COVID-19 закончили еще пять жителей Липецкой области. По состоянию на 5 мая из 610 человек заболевших коронавирусной инфекцией выздоровели 117. Два человека умерли. 491 — на лечении.
Областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции приводит данные по продолжающим лечение людям:
«По состоянию на 16.00 5 мая в больницах находятся 151 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 340 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
Медицинский осмотр на дому организован для 1084 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены».
Напомним, что сегодня в области выявлены 47 новых случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из заболевших жители Липецка - 16 человек, один человек заболел в Ельце, 11 - в Грязинском районе, по одному в Данковском, Добринском, Добровском, Задонском районах и Лев-Толстовском районах. в Липецком районе заболевших - 7, Тербунском - 3, Усманском - 1, Хлевенском - 3.
Областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции приводит данные по продолжающим лечение людям:
«По состоянию на 16.00 5 мая в больницах находятся 151 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 340 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
Медицинский осмотр на дому организован для 1084 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены».
Напомним, что сегодня в области выявлены 47 новых случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из заболевших жители Липецка - 16 человек, один человек заболел в Ельце, 11 - в Грязинском районе, по одному в Данковском, Добринском, Добровском, Задонском районах и Лев-Толстовском районах. в Липецком районе заболевших - 7, Тербунском - 3, Усманском - 1, Хлевенском - 3.
7 1400
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