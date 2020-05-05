Коронавирус

сегодня, 16:43

Ещё пять человек в регионе вылечились от коронавирусной инфекции

7 1400
#коронавирус
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Ещё пять человек в регионе вылечились от коронавирусной инфекции
Сегодня лечение от COVID-19 закончили еще пять жителей Липецкой области. По состоянию на 5 мая из 610 человек заболевших коронавирусной инфекцией выздоровели 117. Два человека умерли. 491 — на лечении. 

Областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции приводит данные по продолжающим лечение людям:

«По состоянию на 16.00 5 мая  в больницах находятся 151 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 340 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова  находятся 8 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены. 
 
Медицинский осмотр на дому организован для 1084 человек. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены». 
 
Напомним, что сегодня в области выявлены 47 новых случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из заболевших жители Липецка - 16 человек, один человек заболел в Ельце, 11 - в Грязинском районе, по одному в Данковском, Добринском, Добровском, Задонском районах и Лев-Толстовском районах. в Липецком районе заболевших - 7, Тербунском - 3, Усманском - 1, Хлевенском - 3.

7 1400
#коронавирус
1

Комментарии (7)

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Уважаемая редакция

5 минут назад
Город 48,ну вы журналисты или где? С сайта оперштаба мы и сами могём скопировать и тут выставить это все. А слабо все нормально разнюхать? Например в каком состоянии 151 человек, которые лечатся в больнице, какие у них симптомы, кто то подключён к аппаратам ивл или нет? С какими симптомами можно дома лечиться и чем? Кому делают эти тесты, если только и слышишь от людей которые заболели и вызывали на дом врача, что им тесты не назначают. Почему кому то делают, а кому то нет? Что люди делают в обсерваторе, зачем их туда вообще направляют? Как следят за теми кто лечится на дому? Короче вопросов много. Люди же сколько раз вас просили про подробности, а вы...
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Гость

53 минуты назад
Это все благодаря маскам они вылечелись и QR кодам если не коды все кирдык .вы не ругайтесь мер заботится и любит нас
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Жительница

сегодня, 17:15
Гость, видать со счета уже сбились
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Вангую

сегодня, 17:15
К концу ма все вылечатсЯ
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Читай внимательно

сегодня, 17:10
Все написано
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Гость

сегодня, 17:05
Почему перестали писать о том, сколько человек с подозрением
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Мой комментарий

сегодня, 17:02
Во всем виноваты коммунисты.
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