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Скорректирован прогноз по эпидемии в России

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Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса в России

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в пятый раз отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России. Согласно новому прогнозу, который опубликован на их официальном сайте, эпидемия в стране может полностью закончиться 17 августа 2020 года. Об этом сообщает Лента.ру.

Примерный срок окончания эпидемии в России — 17 августа. Несколько дней назад специалисты заявляли о дате 12 августа. Данные могут снова измениться, если количество зараженных рекордно вырастет либо власти страны объявят о преждевременном снятии ограничений, заявили специалисты.

При этом во всем мире пандемия может закончиться к середине декабря - уверены ученые. Для составления прогноза исследователи использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель).
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