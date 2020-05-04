В Липецке начинаются гидравлические испытания трубопроводов

Липчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды, и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности

С 6 мая специалисты ПАО «Квадра» приступают к гидравлическим испытаниям трубопроводов.



Испытания теплосетей на прочность проводятся по итогам отопительного сезона и являются обязательным условием подготовки теплосетевого комплекса к будущему отопительному сезону.



Первый этап испытаний начнется после завершения отопительного сезона. В это время энергетики выявят повреждения трубопроводов и устранят их в ходе последующих ремонтов.



Второй этап проводится после завершения ремонтов и реконструкций тепломагистралей для контроля качества выполненных работ.



Энергетики просят жителей Липецка с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды, и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам, местам выброса воды.



