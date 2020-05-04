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В Липецке начинаются гидравлические испытания трубопроводов

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#гидравлические испытания
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В Липецке начинаются гидравлические испытания трубопроводов

Липчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды, и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности

С 6 мая специалисты ПАО «Квадра» приступают к гидравлическим испытаниям трубопроводов.

Испытания теплосетей на прочность проводятся по итогам отопительного сезона и являются обязательным условием подготовки теплосетевого комплекса к будущему отопительному сезону.

Первый этап испытаний начнется после завершения отопительного сезона. В это время энергетики выявят повреждения трубопроводов и устранят их в ходе последующих ремонтов.

Второй этап проводится после завершения ремонтов и реконструкций тепломагистралей для контроля качества выполненных работ.

Энергетики просят жителей Липецка с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды, и напоминают о необходимости соблюдать  меры предосторожности: не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам, местам выброса воды.

3 1108
#гидравлические испытания
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Комментарии (3)

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Неон

6 минут назад
21 век на дворе, талпайопы полные!
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Слесарь

51 минуту назад
Пускай продавливают и подводки к домам, а то как всегда после таких опросов то у одного дома рванет, то у другого. А это говорит о том что в основном перекрыть задвижки на вспомогательных разветвлений, и опросов идёт только основных магистралей. А отчёт что всё опресованно..
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Вован настоящий

52 минуты назад
А график где?
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