Общество
58 минут назад
Липчанин прилетел в Ростов из Таиланда и сразу - в обсерватор
В Ростове-на-Дону приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами.
Пассажирами так называемого вывозного рейса, прибывшего в ростовский аэропорт "Платов", стали жители Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей и Краснодарского края. Находился на борту самолета и житель Липецкой области.
Пассажиров отправили по домам, где обязали находится на самоизоляции. А вот липчанину, можно сказать, не повезло, его доставили в ростовский обсерватор, сообщает Regnum.ru.
Пассажиров отправили по домам, где обязали находится на самоизоляции. А вот липчанину, можно сказать, не повезло, его доставили в ростовский обсерватор, сообщает Regnum.ru.
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