Общество

58 минут назад

Липчанин прилетел в Ростов из Таиланда и сразу - в обсерватор

3 628
#коронавирус #карантин #обсерватор
Липчанин прилетел в Ростов из Таиланда и сразу - в обсерватор

В Ростове-на-Дону приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами.

Пассажирами так называемого вывозного рейса, прибывшего в ростовский аэропорт "Платов", стали жители Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей и Краснодарского края. Находился на борту самолета и житель Липецкой области.

Пассажиров отправили по домам, где обязали находится на самоизоляции. А вот липчанину, можно сказать, не повезло, его доставили в ростовский обсерватор, сообщает Regnum.ru.

3 628
#коронавирус #карантин #обсерватор

Комментарии (3)

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Когда

3 минуты назад
Турцию откроют?
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Г. Морозов

30 минут назад
А могли бы в зад отсадить.
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Надоели

42 минуты назад
Все мотаются. И опять распустили по домам. Вот какого мы должны дома сидеть?
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