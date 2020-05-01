В России
вчера, 23:06
Более половины россиян признались в усталости от режима самоизоляции
Более половины россиян (62%) признались, что устали от режима самоизоляции, а 22% заявили, что на домашнее затворничество уже просто «нет сил». Такие результаты продемонстрировал опрос, данные которого приводят «Известия».
При этом, отвечая на вопрос о возвращении к прежней жизни, 20% респондентов сказали, что им будет сложно.
Среди основных трудностей россияне видят ранний подъем, поездки в общественном транспорте и общение с людьми.
Строить планы на жизнь после эпидемии большинство россиян пока опасаются — 54% участников опроса уверены: для этого еще не пришло время. Но 16% респондентов признались, что больше всего соскучились по прогулкам в парках, 13% отмечают нехватку общения с родственниками, 8% — с друзьями. Каждый десятый стремится поскорее попасть в спортзал, столько же страдают от отсутствия возможности сходить в салон красоты.
При этом, отвечая на вопрос о возвращении к прежней жизни, 20% респондентов сказали, что им будет сложно.
Среди основных трудностей россияне видят ранний подъем, поездки в общественном транспорте и общение с людьми.
Строить планы на жизнь после эпидемии большинство россиян пока опасаются — 54% участников опроса уверены: для этого еще не пришло время. Но 16% респондентов признались, что больше всего соскучились по прогулкам в парках, 13% отмечают нехватку общения с родственниками, 8% — с друзьями. Каждый десятый стремится поскорее попасть в спортзал, столько же страдают от отсутствия возможности сходить в салон красоты.