На региональных трассах Липецкой области готовы к работе камеры фотовидеофиксации

С 25 апреля на участках автомобильных дорог регионального значения в Липецком, Лебедянском, Данковском, Грязинском, Усманском, Добровском, Чаплыгинском районах и Липецке запускаются в эксплуатацию комплексы автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения «Вокорд Трафик–Р» и «Автопатруль Универсал».

Как сообщает Управление ГИБДД по Липецкой области, камеры устанавливаются для снижения аварийности и оказания профилактического воздействия на участников дорожного движения.



- Зафиксированные нарушения ПДД будут поступать в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД для привлечения к ответственности собственников автотранспорта. На сегодняшний день с помощью приборов фото-видеофиксации на территории Липецкой области было вынесено более восьмидесяти тысяч постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения, - сообщили в Управлении ГИБДД.



С информацией о местах установки комплексов можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции: гибдд.рф.



