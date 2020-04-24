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сегодня, 13:13

На региональных трассах Липецкой области готовы к работе камеры фотовидеофиксации

8 2023
#дорожные камеры
6
На региональных трассах Липецкой области готовы к работе камеры фотовидеофиксации

С 25 апреля на участках автомобильных дорог регионального значения в Липецком, Лебедянском, Данковском, Грязинском, Усманском, Добровском, Чаплыгинском районах и Липецке запускаются в эксплуатацию комплексы автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения «Вокорд Трафик–Р» и «Автопатруль Универсал».

Как сообщает Управление ГИБДД по Липецкой области, камеры устанавливаются для снижения аварийности и оказания профилактического воздействия на участников дорожного движения.

- Зафиксированные нарушения ПДД будут поступать в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД для привлечения к ответственности собственников автотранспорта. На сегодняшний день с помощью приборов фото-видеофиксации на территории Липецкой области было вынесено более восьмидесяти тысяч постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения, - сообщили в Управлении ГИБДД.

С информацией о местах установки комплексов можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции: гибдд.рф.

8 2023
#дорожные камеры
6

Комментарии (7)

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Сергей

4 минуты назад
На региональных трассах Липецкой области готовы к работе камеры фотовидеофиксации для поборов со своих граждан!
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Вокорд Циклоп из Сселок

16 минут назад
В Москве эта штука автолюбителей еще и на отсутствие аусвайса проверяет.Как думаете к нам дойдет такое?
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Учитель русского

40 минут назад
Да как так-то? Можно было заголовок хотя бы на ошибки проверить? ЧАплыгинский район.
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хорошая весть

43 минуты назад
побольше их надо и в городе ставить на дорогах,сколько бабла государство теряет не наказывая за правонарушения
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Житель

59 минут назад
Тогда всех ДПСников с дороги нужно убрать и сократить их штат до минимума,чтобы только к ночи выезжали и ловили пьяных,а не пенсионеров днём и кто едут на дачу утром в 9 утра.И вообще верхушку ГИБДД лип.области давно пора менять- ЗАСИДЕЛИСЬ ДАВНО УЖЕ И ПОРОСЛИ НЕНУЖНЫМИ СВЯЗЯМИ
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смерть на дорогах

59 минут назад
так хорошо,так правильно
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valerafromsplus

сегодня, 13:23
Ну и харю разинул одноглазый! :)
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