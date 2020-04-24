сегодня, 13:13
На региональных трассах Липецкой области готовы к работе камеры фотовидеофиксации
С 25 апреля на участках автомобильных дорог регионального значения в Липецком, Лебедянском, Данковском, Грязинском, Усманском, Добровском, Чаплыгинском районах и Липецке запускаются в эксплуатацию комплексы автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения «Вокорд Трафик–Р» и «Автопатруль Универсал».
- Зафиксированные нарушения ПДД будут поступать в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД для привлечения к ответственности собственников автотранспорта. На сегодняшний день с помощью приборов фото-видеофиксации на территории Липецкой области было вынесено более восьмидесяти тысяч постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения, - сообщили в Управлении ГИБДД.
С информацией о местах установки комплексов можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции: гибдд.рф.
Сергей
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