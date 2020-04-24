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Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Липецкой области

14 3776
#коронавирус
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Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Липецкой области

За время эпидемии в регионе выявлены уже 263 случая COVID-19.

24 апреля в Липецкой области выявлены еще 25 случаев коронавирусной инфекции.

- Заболевшие получают необходимую медицинскую помощь. Пациенты с лёгкой формой COVID-19 лечатся на дому, лица с клиническими симптомами коронавирусной инфекции — в стационарах, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению болезни.
 
Всего за время эпидемии в регионе выявлены 263 случая заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, два человека умерли.

14 3776
#коронавирус
1

Комментарии (14)

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Гость

4 минуты назад
Человек приехал с Москвы, находится на самоизоляции, заболел, вызвал врача, ни чего не назначили толком, спросил про тест, сказали фиг тебе, ляжешь в стационар, сделаем тест, а так просто ОРВИ. Вопрос: откуда у них статистика по больным?
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Ха

5 минут назад
раньше сутки кончались вечером, а теперь утром)))
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Антимэйсон

14 минут назад
Света, Это очень хорошо, мне это очень нравится. Я в Елец постоянно езжу бабкам киски лизать. Они трусы вообще годами не меняют.
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Animal planet.

14 минут назад
Хоть я и жду с нетерпением когда откроются секонд-хенды,ослаблять режим ещё рано,на спад вирус не идёт,людишки шараебяться по городу просто так. Нужно как то ужесточить режим.
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Яяя

16 минут назад
Липецкая область вышла на плато))
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Лена

18 минут назад
Скажите , а вот эти 25 это новые выявленные или это из тех за которыми наблюдали ,т.е из 188на подозрении которые были??
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Яго

18 минут назад
С понедельника все магазины откроют и кафехи? А как же вирус? Не боитесь волны?
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Автолюбитель

21 минуту назад
Стабильный рост, коек много, лекарства есть.. а вот взрывной надо с понедельника сделать, и пофиг, что за сутки рекорд смертности поставлен! Все на работу! И голосуем дальше за нашу власть.
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Света для Перри

40 минут назад
Да с понедельника уже и не в самоизоляции дело будет, он собирается пол города магазинов открыть. Вот тогда веселье и начнется.
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.

46 минут назад
Е мое, я дома. С таких, как я, штрафы не берут, не надейтесь.
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