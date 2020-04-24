Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Липецкой области

За время эпидемии в регионе выявлены уже 263 случая COVID-19.

24 апреля в Липецкой области выявлены еще 25 случаев коронавирусной инфекции.



- Заболевшие получают необходимую медицинскую помощь. Пациенты с лёгкой формой COVID-19 лечатся на дому, лица с клиническими симптомами коронавирусной инфекции — в стационарах, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению болезни.



Всего за время эпидемии в регионе выявлены 263 случая заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, два человека умерли.



