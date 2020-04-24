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Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Липецкой области
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За время эпидемии в регионе выявлены уже 263 случая COVID-19.
24 апреля в Липецкой области выявлены еще 25 случаев коронавирусной инфекции.
- Заболевшие получают необходимую медицинскую помощь. Пациенты с лёгкой формой COVID-19 лечатся на дому, лица с клиническими симптомами коронавирусной инфекции — в стационарах, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению болезни.
Всего за время эпидемии в регионе выявлены 263 случая заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, два человека умерли.
- Заболевшие получают необходимую медицинскую помощь. Пациенты с лёгкой формой COVID-19 лечатся на дому, лица с клиническими симптомами коронавирусной инфекции — в стационарах, - сообщает областной оперштаб по противодействию распространению болезни.
Всего за время эпидемии в регионе выявлены 263 случая заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, два человека умерли.
14 3776
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