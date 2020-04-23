Происшествия

31 минуту назад

В Липецкой области пропали пенсионерка и подросток

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#без вести пропавшие
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В Липецкой области пропали пенсионерка и подросток
Волонтеры организации «Поиск пропавших детей» просят помощи в поиске 64-летней Валентины Ушаковой и 17-летнего Андрея Шкатова.

Женщина вышла из дома на улице Фурманова в Липецке утром 22 апреля и не вернулась назад. На вид ей 65 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. Валентина Ушакова была одета в серую куртку с капюшоном, темные брюки и сапоги. С собой у нее была матерчатая сумка. Пенсионерка может быть дезориентирована. 

17-летний Андрей Шкатов ушёл из дома в селе Новодмитриевка Липецкого района 23 апреля ориентировочно в 01:00. На вид ему 17-18 лет, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в черную куртку и белые кроссовки.

До настоящего момента местонахождение Валентины Ушаковой и Андрея Шкатоване не установлено. Всех, кто владеет информацией о пропавших, просят обратиться в полицию или позвонить волонтерам по телефону 8-4742-37-88-77.

Напомним, 16 апреля пропала без вести 45-летняя жительница Данкова Ольга Сальникова. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина еще не найдена.
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2 555
#без вести пропавшие
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Комментарии (2)

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Арамис

3 минуты назад
Судя по камуфляжу, парень либо на охоту пошел, либо в армию
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Педагог

7 минут назад
У пацана морда дебильная.
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