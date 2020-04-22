Трёхкратный рекордсмен «Книги Гиннесса» показал, как тренируется дома (ФОТО)

64-летний Николай Грачёв считает, что мы обязательно победим коронавирус.

Николай Грачёв – уникальный человек в липецком спорте. Он единственный из земляков, кто трижды (!) занесён в «Книгу рекордов Гиннесса». А еще на его счёту две с лишним сотни мировых рекордов в силовых видах – гиревом спорте, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге.

Грачёв необычен ещё и тем, что выступает в самых лёгких весовых категориях, при этом сам весит около 50 кг. Но поднимает в полтора, а то и два раза больше собственного веса.

По просьбе GOROD48 силач прислал запись своей домашней тренировки, которую он проводит на малой родине – в Новой Деревне Липецкого района. Примечательно, что многие снаряды для тренировок, например, стойки, штанги у спортсмена являются самодельными т.е. сделаны своими руками.

Недавно (16 апреля) Грачёву исполнилось 64 года, но он полон сил и оптимизма.

- Обязательно передайте липчанам, что мы справимся с сегодняшними трудными временами, - попросил он, - Коронавирус обязательно отступит, а мы продолжим оставаться такими же сильными и активными. В этом нам поможет спорт, в частности, домашние тренировки на самоизоляции.





Николай Грачёв рядом со своими медалями, среди которых награды чемпионатов мира, Европы, Азии, России. Это ещё не все.





И это тоже далеко не полный набор Кубков.