Спорт

57 минут назад

Трёхкратный рекордсмен «Книги Гиннесса» показал, как тренируется дома (ФОТО)

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#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #Николай Грачев
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Трёхкратный рекордсмен «Книги Гиннесса» показал, как тренируется дома (ФОТО)

64-летний Николай Грачёв считает, что мы обязательно победим коронавирус.

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Николай Грачёв – уникальный человек в липецком спорте. Он единственный из земляков, кто трижды (!) занесён в «Книгу рекордов Гиннесса». А еще на его счёту две с лишним сотни мировых рекордов в силовых видах – гиревом спорте, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге.

Грачёв необычен ещё и тем, что выступает в самых лёгких весовых категориях, при этом сам весит около 50 кг. Но поднимает в полтора, а то и два раза больше собственного веса.

По просьбе GOROD48 силач прислал запись своей домашней тренировки, которую он проводит на малой родине – в Новой Деревне Липецкого района. Примечательно, что многие снаряды для тренировок, например, стойки, штанги у спортсмена являются самодельными т.е. сделаны своими руками.

Недавно (16 апреля) Грачёву исполнилось 64 года, но он полон сил и оптимизма.

- Обязательно передайте липчанам, что мы справимся с сегодняшними трудными временами, - попросил он, - Коронавирус обязательно отступит, а мы продолжим оставаться такими же сильными и активными. В этом нам поможет спорт, в частности, домашние тренировки на самоизоляции.

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Николай Грачёв рядом со своими медалями, среди которых награды чемпионатов мира, Европы, Азии, России. Это ещё не все.

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И это тоже далеко не полный набор Кубков.

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#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #Николай Грачев
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Комментарии (6)

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indezit

17 минут назад
Не тромб, так склероз. Но ясно будет одно: у человека жизнь прожита не зря.
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Впёрли Мейсону

33 минуты назад
Мужик доиграется. В таком возрасте при нагрузках частенько отваливается тромб.
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молодой тупняк

35 минут назад
Главное что в шапке-ушанке, кто в ушанке ходит, тому покуй вирус, в отличии от адидаса.
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Перри Мейсон

38 минут назад
Я сегодня проводил спиритический сеанс с В.И. Лениным. Мы обсуждали Капитал Маркса
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молодой тупняк

39 минут назад
Молодец Николай!
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Это Россия

42 минуты назад
Великий человек, рекордсмен и так далее, а живет в таких условиях. Слов нет
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