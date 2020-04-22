В Липецкой области ветрено, дождливо и до +11

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу атлантического циклона. Сила ветра станет снижаться. 25 апреля пройдут небольшие дожди, температура повысится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 апреля – 4-5 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы, 25 апреля – 9-10 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 7 до 12 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла.

День 23 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.