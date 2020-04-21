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Королеве Елизавете II исполнилось 94 года
Свой день рождения она празднует с 98-летним супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Виндзорском замке
Великобритании Елизавета Вторая отпразднует 94-й день рождения, и он будет самым необычным за 68 лет ее правления.
Королева сейчас находится вместе с супругом, 98-летним принцем Филиппом, в Виндзорском замке. В соответствии с рекомендациями правительства супружеская чета максимально ограничила социальные контакты и не встречается даже с ближайшими родственниками, которые также изолировались в своих резиденциях, сообщает РИА Новости.
Как и многим другим семьям по всему миру, британской королевской семье приходится довольствоваться лишь беседами по телефону или по видеосвязи, поздравить Елизавету Вторую лично сможет лишь только муж и, возможно, некоторые сотрудники дворца.
Единственное, чем будет отмечен тот факт, что Елизавете II теперь 94, это поднятие флагов на зданиях в Соединенном Королевстве.
Королева сейчас находится вместе с супругом, 98-летним принцем Филиппом, в Виндзорском замке. В соответствии с рекомендациями правительства супружеская чета максимально ограничила социальные контакты и не встречается даже с ближайшими родственниками, которые также изолировались в своих резиденциях, сообщает РИА Новости.
Как и многим другим семьям по всему миру, британской королевской семье приходится довольствоваться лишь беседами по телефону или по видеосвязи, поздравить Елизавету Вторую лично сможет лишь только муж и, возможно, некоторые сотрудники дворца.
Единственное, чем будет отмечен тот факт, что Елизавете II теперь 94, это поднятие флагов на зданиях в Соединенном Королевстве.