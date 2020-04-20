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сегодня, 19:05
Собянин объявил о продлении режима самоизоляции
Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает Газета.ру.
"Мы считаем, что меры сдерживания, - самоизоляция - которые мы приняли в соответствии с вашими поручениями, необходимо продолжать. Поэтому принято решение до 1 мая продлить достаточно жёсткие ограничения и пропускной режим", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что со среды вводится автоматический контроль за наличием пропусков и соблюдения карантинного режима.
Ранее глава столицы заявил, что только к концу апреля станет ясно, каким образом будут действовать власти Москвы в дальнейшем по ситуации с коронавирусом.
В связи с пандемией в городе введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать дома без особой необходимости. Они могут только совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выбрасывать мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров. Кроме того, с 15 апреля действует пропускная система для поездок на личном и общественном транспорте.
"Мы считаем, что меры сдерживания, - самоизоляция - которые мы приняли в соответствии с вашими поручениями, необходимо продолжать. Поэтому принято решение до 1 мая продлить достаточно жёсткие ограничения и пропускной режим", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что со среды вводится автоматический контроль за наличием пропусков и соблюдения карантинного режима.
Ранее глава столицы заявил, что только к концу апреля станет ясно, каким образом будут действовать власти Москвы в дальнейшем по ситуации с коронавирусом.
В связи с пандемией в городе введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать дома без особой необходимости. Они могут только совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выбрасывать мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров. Кроме того, с 15 апреля действует пропускная система для поездок на личном и общественном транспорте.