Общество

сегодня, 13:20

Главный врач больницы «Липецк-Мед» прокомментировала фото с «червивой рыбой»

75 6668
#здравоохранение #больничное питание
4
Главный врач больницы «Липецк-Мед» прокомментировала фото с «червивой рыбой»

Сегодня утром в соцсетях появилась информация о том, что в детском стационаре для инфекционных больных, под который временно передали помещение роддома при больнице «Липецк-Мед» в посёлке ЛТЗ, на обед подали червивую рыбу.

Загрузка плеера
«Хочется сказать огромное спасибо врачам за профессионализм и хорошее отношение. Но! Здесь отвратительное питание. Мы понимаем, что не ресторан. Но порции приносят всегда холодные. Гарнир имеют неприятный запах. Рыбу сегодня принесли с червями! Персонал оправдывается, что его вины в этом нет, что питание в учреждение привозят. Но что это меняет? Домашнюю еду передавать запрещено, а больничный есть не просто невозможно, а опасно для здоровья...»

26e745e6-1e9c-4ed6-a8b4-604c23bda148.jpg

Главный врач ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова рассказала о результатах проверки этого сообщения.

- Эту порцию мы оставили на комиссионное обследование. Специалисты сделали вывод, что никаких посторонних включений в еде нет. Женщина, которая выложила фотографии еды в соцсети, сказала, что ей показалось, что в приготовленной рыбе есть черви, - сказала главврач.

В свою очередь, женщина, которая и опубликовала скандальный пост в соцсетях, призналась журналистам, что, возможно, увидела в пище то, чего в ней не было. Но она продолжала настаивать на том, что пища холодная и не вкусная. Другие мамочки, напротив, положительно отзываются о больничной пище.

Загрузка плеера


Сегодня представителям СМИ показали, как в инфекционное отделение больницы  доставляют пищу от ООО «Карт-бланш». Пишу принимает бракиражная комиссия больницы, снимает пробу. Ведётся, соответственно, журнал ее приёмки. Проводится отбор проб, которые хранят в холодильнике 48 часов. 

WhatsApp Image 2020-04-20 at 13.02.30 (1).jpeg\

WhatsApp Image 2020-04-20 at 13.02.30.jpeg

- Никаких червей в нашей пище нет. Для меня показатель не фотографии, а данные суточных проб, которые снимает заказчик. То, что случилось, или подстава, или фантазии. Такое на моей памяти случилось впервые. А я кормлю людей с 2011 года, а доставляю еду в больницы - с 2015 года, - говорит директор компании Вагиф Мамедов.
75 6668
#здравоохранение #больничное питание
4

Комментарии (75)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Просто Мамедовы

1 минуту назад
Екатерина, не добрались до 19 микрорайона.
ответить

Светлана

2 минуты назад
Вот до этого там же лежала, только когда ещё роддом был. Сначала лежала в отделении патологии. Кормили почти холодным и не вкусным. Жуть, а не еда. А на 2 этаже в самом родовом отделении. Там кормили намного лучше и все всегда было горячее.
ответить

Вот этим вопросом и надо заняться.

2 минуты назад
60+, Одни чурки дороги одноразовые делают, другие говном кормят. Выгнать айзеров и помявшее в Карабах, пускай между собой там выясняют отношения. Понаехали уроды.
ответить

Екатерина

4 минуты назад
Еда там действительно ужааасная. Лежала в роддоме на сохранении месяц там, ну невозможно это есть. Когда попала на 19-ый в больницу, небо и земля. Я сделала поварам комплемент, а мне они ответили: ты наверно с тракторного перевелась?)) все в курсе что там отвратительная еда.
ответить

Этот минтай надо

4 минуты назад
Хахаха, в глотку Мамедовых забить. А ещё лучше лысому с хабалкой.
ответить

60+

6 минут назад
А почему чурке доверили кормить людей в больнице ? Кому-то из чиновников платит мзду !
ответить

Всё идёт к тому же-

6 минут назад
Ность, к бунту как на Потемкине. Едерасты достали народ. Все на взводе. Ждём вожака и сигнал.
ответить

Хахаха

7 минут назад
Не доваренный минтай,больной в карантине показались черви!Это психоз у населения начинается,пора отменять изоляцию!Открывать школы и детсады,детишки будут прививкой для всего населения по выработке коллективного иммунитета!
ответить

Татьяна

7 минут назад
ай, у нас налоги везде. Вы покупаете товары в магазине, у вас уже налог 20%. Транспортный - 3000руб, на землю, штрафы на каждом шагу, платные дороги. У меня муж работает официально, зарплата 30000, а если бы не налоги 45000 получал бы. И они нам после этого ничего не должы?
ответить

Ты тупорылая едерастовская мразота.

7 минут назад
ай, Когда липчане работали на своих заводах- они поголовно платили налоги. Была нормальная медицина, образование, социалка. Но пришли эльцины и путькина. Разрушили и разворовали всё- промышленность, медицину и образование. И ты, падла, ещё вчюякаешь в защиту едерастовской власти. Простые цифры- за время путинской влвюасти колличество больниц в стране уменьшилось в 2 раза. Понял, падали кусок.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Запуск фонтанов могут перенести с традиционной даты 1 мая
#фонтаны #коронавирус
17
Запуск фонтанов могут перенести с традиционной даты 1 мая

сегодня, 11:44

Общество
Мировые суды запретили трем храмам елецкой епархии проводить публичные богослужения на Пасху
#коронавирус #Пасха
24
Мировые суды запретили трем храмам елецкой епархии проводить публичные богослужения на Пасху

сегодня, 11:34

Общество
Привлечение волонтеров сократило дозвон в ЕДС за цифровыми пропусками до 4,5 минуты
#ЕДС #цифровой пропуск
40
Привлечение волонтеров сократило дозвон в ЕДС за цифровыми пропусками до 4,5 минуты

сегодня, 10:16

Общество
Липецкая область в скорбном списке регионов с убылью населения
#демография
76
Липецкая область в скорбном списке регионов с убылью населения

сегодня, 09:15

Общество
Индекс самоизоляции в Липецке укрепился в зеленой зоне
#индекс #самоизоляция
21
Индекс самоизоляции в Липецке укрепился в зеленой зоне

сегодня, 08:56

Общество
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства возглавил Николай Дергунов
#кадры
51
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства возглавил Николай Дергунов

сегодня, 08:54

Общество