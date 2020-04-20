Главный врач больницы «Липецк-Мед» прокомментировала фото с «червивой рыбой»

Сегодня утром в соцсетях появилась информация о том, что в детском стационаре для инфекционных больных, под который временно передали помещение роддома при больнице «Липецк-Мед» в посёлке ЛТЗ, на обед подали червивую рыбу.

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«Хочется сказать огромное спасибо врачам за профессионализм и хорошее отношение. Но! Здесь отвратительное питание. Мы понимаем, что не ресторан. Но порции приносят всегда холодные. Гарнир имеют неприятный запах. Рыбу сегодня принесли с червями! Персонал оправдывается, что его вины в этом нет, что питание в учреждение привозят. Но что это меняет? Домашнюю еду передавать запрещено, а больничный есть не просто невозможно, а опасно для здоровья...»Главный врач ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова рассказала о результатах проверки этого сообщения.- Эту порцию мы оставили на комиссионное обследование. Специалисты сделали вывод, что никаких посторонних включений в еде нет. Женщина, которая выложила фотографии еды в соцсети, сказала, что ей показалось, что в приготовленной рыбе есть черви, - сказала главврач.В свою очередь, женщина, которая и опубликовала скандальный пост в соцсетях, призналась журналистам, что, возможно, увидела в пище то, чего в ней не было. Но она продолжала настаивать на том, что пища холодная и не вкусная. Другие мамочки, напротив, положительно отзываются о больничной пище.Сегодня представителям СМИ показали, как в инфекционное отделение больницы доставляют пищу от ООО «Карт-бланш». Пишу принимает бракиражная комиссия больницы, снимает пробу. Ведётся, соответственно, журнал ее приёмки. Проводится отбор проб, которые хранят в холодильнике 48 часов.- Никаких червей в нашей пище нет. Для меня показатель не фотографии, а данные суточных проб, которые снимает заказчик. То, что случилось, или подстава, или фантазии. Такое на моей памяти случилось впервые. А я кормлю людей с 2011 года, а доставляю еду в больницы - с 2015 года, - говорит директор компании Вагиф Мамедов.