сегодня, 13:20
Главный врач больницы «Липецк-Мед» прокомментировала фото с «червивой рыбой»
Сегодня утром в соцсетях появилась информация о том, что в детском стационаре для инфекционных больных, под который временно передали помещение роддома при больнице «Липецк-Мед» в посёлке ЛТЗ, на обед подали червивую рыбу.
Главный врач ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова рассказала о результатах проверки этого сообщения.
- Эту порцию мы оставили на комиссионное обследование. Специалисты сделали вывод, что никаких посторонних включений в еде нет. Женщина, которая выложила фотографии еды в соцсети, сказала, что ей показалось, что в приготовленной рыбе есть черви, - сказала главврач.
В свою очередь, женщина, которая и опубликовала скандальный пост в соцсетях, призналась журналистам, что, возможно, увидела в пище то, чего в ней не было. Но она продолжала настаивать на том, что пища холодная и не вкусная. Другие мамочки, напротив, положительно отзываются о больничной пище.
Сегодня представителям СМИ показали, как в инфекционное отделение больницы доставляют пищу от ООО «Карт-бланш». Пишу принимает бракиражная комиссия больницы, снимает пробу. Ведётся, соответственно, журнал ее приёмки. Проводится отбор проб, которые хранят в холодильнике 48 часов.
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- Никаких червей в нашей пище нет. Для меня показатель не фотографии, а данные суточных проб, которые снимает заказчик. То, что случилось, или подстава, или фантазии. Такое на моей памяти случилось впервые. А я кормлю людей с 2011 года, а доставляю еду в больницы - с 2015 года, - говорит директор компании Вагиф Мамедов.
Просто Мамедовы
Светлана
Вот этим вопросом и надо заняться.
Екатерина
Этот минтай надо
60+
Всё идёт к тому же-
Хахаха
Татьяна
Ты тупорылая едерастовская мразота.