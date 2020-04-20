Водитель «ВАЗа» устроил аварию и скрылся с места ДТП

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 апреля в Добровском районе на трассе Доброе – Лебедянь 34-летний водитель «ВАЗ-111130» не справился с управлением, и машина перевернулась. Водителя с травмами доставили в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Катукова водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 23-летнего парня, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

18 апреля в четыре часа дня на улице Гагарина столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 37-летнего водителя и «Мерседес» с 63-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали оба водителя – с травмами их госпитализировали. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

19 апреля в Липецке в одиннадцать часов вечера на площади Металлургов 24-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. С травмами его госпитализировали.

В Лебедянском районе на автотрассе Сурки – Шовское в половине четвертого утра водитель автомобиля «ВАЗ-2110», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗ-2112» с 49-летним водителем за рулем. Водитель «ВАЗ-2112» получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Водителя «ВАЗ-2110» сотрудники ГИБДД задержали в результате оперативных действий.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5943 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 27 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 64.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 5342 случая превышения скорости.

Так же был зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.