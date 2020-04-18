Происшествия

сегодня, 16:53

«Мерседес» чудом не врезался в столб

18 2604
#авария #ДТП
5
«Мерседес» чудом не врезался в столб

Столкновение иномарок в центре Липецка попало на запись камеры наблюдения.

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Столкновение двух иномарок на перекрестке улиц Гагарина и Ленина в Липецке записала камера наблюдения.

На записи видно, как «Мерседес» на высокой скорости двигается по улице Гагарина в сторону улицы Студеновской, на встречу ему выезжает «Тойота». После столкновения«Мерседес» выбросило на тротуар, где он чудом избежад встречи с бетонным столбом.

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Позже на место аварии приехали две бригады «скорой помощи», которые доставили водителей автомобилей в больницу.

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18 2604
#авария #ДТП
5

Комментарии (18)

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Ххх

3 минуты назад
Мне вот интересно если бы это были ваши близкие вы бы тоже всякую ерунду писали.!
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Ник

32 минуты назад
Приступ короновируса был . Ссо всяким может быть. Проверить.
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Ы

33 минуты назад
Водитель, это не понторезы покупают Мерседес, понторезы обычно берут БМВ , а если денег не хватило на бу БМВ , берут Приору или гранту и постоянно пытаются доказать всем что то.
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Инженер

40 минут назад
Водитель, умник у него крылья и капот алюминиевый. Краш тесты посмотри 5 звёзд по всем позициям. 221 флагман компании до 222 нынешнего.
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чем больше дтп, тем меньше дтп

41 минуту назад
автодебил на мерсе слишком низко летел, не видно его было
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Денис

42 минуты назад
Красота. Двумя дебилами на дороге будет меньше.
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ИК-3

44 минуты назад
На Нексии надо ездить, очень надёжное авто.
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Водитель

49 минут назад
Мерседес? Это Мерседес? Капот рассыпался, шпаклёвки тонна!!! Как он вообще на нем ездил? Никого не сужу, но это не машина, это хлам который любят понторезы!
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ххх

52 минуты назад
Мажоры или чурки какие нибудь
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Гозис

59 минут назад
Тазик фашисткий Жалко
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