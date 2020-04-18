Происшествия
сегодня, 16:53
«Мерседес» чудом не врезался в столб
Столкновение иномарок в центре Липецка попало на запись камеры наблюдения.
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Столкновение двух иномарок на перекрестке улиц Гагарина и Ленина в Липецке записала камера наблюдения.
На записи видно, как «Мерседес» на высокой скорости двигается по улице Гагарина в сторону улицы Студеновской, на встречу ему выезжает «Тойота». После столкновения«Мерседес» выбросило на тротуар, где он чудом избежад встречи с бетонным столбом.
Позже на место аварии приехали две бригады «скорой помощи», которые доставили водителей автомобилей в больницу.
На записи видно, как «Мерседес» на высокой скорости двигается по улице Гагарина в сторону улицы Студеновской, на встречу ему выезжает «Тойота». После столкновения«Мерседес» выбросило на тротуар, где он чудом избежад встречи с бетонным столбом.
Позже на место аварии приехали две бригады «скорой помощи», которые доставили водителей автомобилей в больницу.
Ххх
Ник
Ы
Инженер
чем больше дтп, тем меньше дтп
Денис
ИК-3
Водитель
ххх
Гозис