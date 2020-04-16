Общество
сегодня, 08:41
Индекс самоизоляции в Липецке стабилизировался
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Но на краю «красной зоны».
По данным сервиса «Яндекс. Самоизоляция» количество людей на улицах Липецка с начала этой недели не меняется. Среднедневной индекс Липецка равен 2,6. Это значит, что город практически попал в «красную зону» индекса: на улицах много людей, лучше оставаться дома. Индекс в 2,6 держится в Липецке три дня подряд. По сравнению с аналогичными днями прошлой недели он упал на 0,4 пункта. В суточном разрезе на улицах Липецка очень много людей с 11 до 16 часов.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
17 апреля в Липецке планируется ввести цифровые пропуски для выхода на улицу. Это сделано для того, чтобы купировать рост заболеваемости коронавирусом. «Мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным», объяснил решение Игорь Артамонов.
В Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
17 апреля в Липецке планируется ввести цифровые пропуски для выхода на улицу. Это сделано для того, чтобы купировать рост заболеваемости коронавирусом. «Мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным», объяснил решение Игорь Артамонов.
В Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
17 2321
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