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Индекс самоизоляции в Липецке стабилизировался

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#самоизоляция #сидимдома
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Индекс самоизоляции в Липецке стабилизировался

Но на краю «красной зоны».

По данным сервиса «Яндекс. Самоизоляция» количество людей на улицах Липецка с начала этой недели не меняется. Среднедневной индекс Липецка равен 2,6. Это значит, что город практически попал в «красную зону» индекса: на улицах много людей, лучше оставаться дома. Индекс в 2,6 держится в Липецке три дня подряд. По сравнению с аналогичными днями прошлой недели он упал на 0,4 пункта. В суточном разрезе на улицах Липецка очень много людей с 11 до 16 часов.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.

17 апреля в Липецке планируется ввести цифровые пропуски для выхода на улицу. Это сделано для того, чтобы купировать рост заболеваемости коронавирусом. «Мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным», объяснил решение Игорь Артамонов.

В Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
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#самоизоляция #сидимдома
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Комментарии (17)

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Кто то

51 секунду назад
А как быть людям у которых нет телефона не какова?Есть ответ на этот вопрос.
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Сэр

2 минуты назад
Анна, Мы свои паспортные данные оставляем сотовым операторам. Теле 2, МТС. Также заполняем персональные данные в поликлиниках, стоматологиях, не переживайте
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Дик

3 минуты назад
Это получается я теперь должен спросить у Артымонова разрешение на то, чтобы мне сходить в магазин за едой?!
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Личи

10 минут назад
Это как раз из-за этих уродов, которые шастали везде и которым плевать на всё. Дружно им сказать "спасибо"
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Хохохо

11 минут назад
Анна, не должна и не вводи. Выходить можно и без кода!!!!! То платно,от 1т.р.
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Анна

13 минут назад
А с кокого перепуга я должна вводить свои паспортные данные, что то подтверждать? А не получится так, что после этого вируса пол Липецка останутся без счетов и квартир? У нас в России только одни обмохаловки! Даже интересно становится, что очередной обман?
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Гость

18 минут назад
В Москве, для пешего перемещения пропуск НЕ НУЖЕН!!!! Для передвижения по городу пешком оформление цифрового пропуска не требуется. При этом необходимо строго соблюдать правила и ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности». ответить
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Ох

20 минут назад
Посадите администрвцию на 12 тысяч все равно толку ноль только бла бла тошнит
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Горожанка

22 минуты назад
данковчанин, вот именно этого всё наше население и понять не может. Какая разница с пропуском я пойду в магазин или нет, если я всё равно туда пойду (((очень глупо.
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Гость

24 минуты назад
Электронное рабство! Что же вы таорите,ироды!?
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