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вчера, 21:32

Найдены идеальные животные для тестирования вакцин от COVID-19

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Российские вирусологи считают, что кошки наиболее восприимчивы к COVID-19, поэтому могут стать перспективной животной моделью для проверки действия потенциальных лекарств и вакцин от коронавируса. Об этом «Известиям» рассказал сотрудник Института биологии ТюмГУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности российского образования «5-100») Николай Карпов.

Ученый отметил, что в природе бездомные кошки, питаясь летучими мышами, могли заразиться новым коронавирусом от них. При этом существует вероятность передачи вируса от особи к особи воздушно-капельным путем. Именно это делает их потенциальными объектами для тестирования вакцин и лекарств

Кошки могли инфицироваться и от человека, поскольку зараженных питомцев все чаще обнаруживают у заболевших хозяев. Доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев рассказал, коронавирус постоянно мутирует и давно преодолел межвидовый барьер, так как люди не являются его привычными носителями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что домашние питомцы заражаются от хозяев.

Однако ученые подчеркивают, что подтвержденных случаев обратной передачи вируса от кошек человеку официально не зафиксировано на данный момент ни в одном научном источнике. 


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