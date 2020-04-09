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45 минут назад
Малышева показала домашний тест для легких
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Простые действия позволят оценить уязвимость организма при заражении коронавирусом.
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как определить устойчивость легких к коронавирусной инфекции. Она предложила провести домашние тесты для выявления хронических заболеваний легких, пишет издание «Экономика сегодня». Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
В качестве первого задания она предложила подписчикам обхватить шею. «Если получилось, это здорово!» — написала Малышева. Второй частью теста стало надувание воздушного шарика за один выдох: если легкие человека в порядке, у него получится шарик диаметром не менее 15 сантиметров. В третьей части желающим узнать о своей принадлежности к группе риска предлагалось сложить согнутые указательные пальцы вместе, уточняет «Лента».
«Если эти тесты показали плохой результат, то скорее всего у вас есть хронические заболевания легких, а значит, вы находитесь в группе риска», — объяснила доктор медицинских наук. Им Малышева порекомендовала обязательно соблюдать самоизоляцию, а также переходить на здоровое питание. Малышева отметила, что людям из группы риска необходимо строго соблюдать режим самоизоляции.
При этом подписчики телеведущей поставили под сомнение эффективность подобных тестов. Многие указали, что успешно проходят их, однако давно страдают от перечисленных Малышевой заболеваний, отмечает РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.
В качестве первого задания она предложила подписчикам обхватить шею. «Если получилось, это здорово!» — написала Малышева. Второй частью теста стало надувание воздушного шарика за один выдох: если легкие человека в порядке, у него получится шарик диаметром не менее 15 сантиметров. В третьей части желающим узнать о своей принадлежности к группе риска предлагалось сложить согнутые указательные пальцы вместе, уточняет «Лента».
«Если эти тесты показали плохой результат, то скорее всего у вас есть хронические заболевания легких, а значит, вы находитесь в группе риска», — объяснила доктор медицинских наук. Им Малышева порекомендовала обязательно соблюдать самоизоляцию, а также переходить на здоровое питание. Малышева отметила, что людям из группы риска необходимо строго соблюдать режим самоизоляции.
При этом подписчики телеведущей поставили под сомнение эффективность подобных тестов. Многие указали, что успешно проходят их, однако давно страдают от перечисленных Малышевой заболеваний, отмечает РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.
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