Комфортная среда Липецкой области улучшается

Определены регионы-лидеры в рейтинге субъектов по формированию комфортной городской среды за 2019 год

Минстрой России составил рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. Лидером стала Московская область, набрав 87 баллов из 132 возможных. Второе место заняла Калужская область, получив 86 баллов, а третье место – Тульская область (84 балла).

Липецкая область на 12-м месте рейтинга. Годом ранее регион располагался на 15 месте. Улучшение комфортной городской среды в Липецкой области отметили и в Минстрое.

Рейтинг составлен по 35 критериям, среди которых - доля муниципальных образований, синхронизировавших благоустройство с другими программами, оценка жителями изменений городской среды, количество проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, создание центров компетенций, привлечение добровольцев, среднее значение IQ «Умный город».

В рейтинге регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» участвовали 84 региона (не оценивалась Москва, так как не является получателем средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды).

Оценка реализации субъектами РФ федерального проекта проводилась по 35 критериям, тогда как в 2018 году - по 28-ми критериям, в 2017 – по 17-ти.