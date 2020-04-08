Общество

вчера, 22:49

Комфортная среда Липецкой области улучшается

7 616
#городская среда #рейтинг
Комфортная среда Липецкой области улучшается

Определены регионы-лидеры в рейтинге субъектов по формированию комфортной городской среды за 2019 год

Минстрой России составил рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. Лидером стала Московская область, набрав 87 баллов из 132 возможных. Второе место заняла Калужская область, получив 86 баллов, а третье место – Тульская область (84 балла).

Липецкая область на 12-м месте рейтинга. Годом ранее регион располагался на 15 месте. Улучшение комфортной городской среды в Липецкой области отметили и в Минстрое.

Рейтинг составлен по 35 критериям, среди которых - доля муниципальных образований, синхронизировавших благоустройство с другими программами, оценка жителями изменений городской среды, количество проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, создание центров компетенций, привлечение добровольцев, среднее значение IQ «Умный город».

В рейтинге регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» участвовали 84 региона (не оценивалась Москва, так как не является получателем средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды).

Оценка реализации субъектами РФ федерального проекта проводилась по 35 критериям, тогда как в 2018 году - по 28-ми критериям, в 2017 – по 17-ти.

 

7 616
#городская среда #рейтинг

Комментарии (7)

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Александр

15 минут назад
Сделайте для спальных районов парк Молодёжный,что бы разгрузить парк Победы а то как селедка в бочке
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Danilo

20 минут назад
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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молодой тупняк

36 минут назад
одни улучшения вокруг, когда же я попаду в этот круг!
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Карфаген должен быть разрушен

40 минут назад
Достали уже 35 автобусом.. Блин))
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Справедливости! Здесь и сейчас!

вчера, 22:56
Если то, что сотворили с Нижним называется "улучшается", то уже только это говорит об уровне Пипецка. Хотя мне этот уровень уже давненько ясен и понятен.
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Сырский

вчера, 22:54
Мы не заметили улучшений когда же до нас дойдут и автобусов не мешало бы новых пустить особенно по ул Ударников и Юношеской где грубо говоря только №35-тый остался
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Алексей

вчера, 22:53
У вас даже в заголовках ошибки
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