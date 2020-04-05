Общество

14 минут назад

Программа передач на завтра: что посмотреть в сети 6 апреля

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#Программа передач
Программа передач на завтра: что посмотреть в сети 6 апреля

Самоизоляция продолжается, сеть предлагает альтернативу «живым» походам в музеи, театры, на концерты. 

В 12:00 Третьяковская галерея приглашает на лекцию «Соцреализм». На лекции затронут темы авангарда и китча, новых людей и новых героев, коммун и дворцов.  

В 15:00 театр «Гоголь-центр» приглашает на трансляцию спектакля «Страх».  

В 16:00 Московский планетарий проведет лекцию «Кометы – небесные странницы» Присоединиться к нескучным урокам можно в соцсети «ВКонтакте», или на YouTube-канале планетария.  

В 16:30 Русский музей проведет онлайн-экскурсию «Валентин Серов. Портрет княгини Ольги Орловой» из цикла «Художники и их шедевры». Вторая онлайн экскурсия будет из того же цикла – «Илья Машков. Автопортрет с Петром Кончаловским». Попасть на экскурсию можно как на сайте Русского музея, так и на странице музея в соцсети «В контакте». После экскурсий - открытый показ фильма «Реставрация картины Михаила Нестерова «Святая Русь».  

В 17:00 Санкт-петербургский Академический театр комедии имени Н.П. Акимова приглашает на постановку «Мой вишневый садик».  

В 19:00 «Электротеатр «Станиславский» проведет онлайн-трансляцию спектакля «Психоз» по пьесе британского драматурга поколения in-yer-face, создавшей в 1990-х новую театральную эстетику Сары Кейн.  

В 19:00 Александринский театр и Новая сцена представят спектакль по дневникам и письмам Гоголя «Ваш Гоголь. Последний монолог». Трансляцию можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».  

В 19:00 платформа «Яндекс.Эфир» приглашает на концерт лауреата XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, пианиста Лукаса Генюшаса. 

В 20:00 на платформе «Яндекс.Эфир» начнется концерт Дианы Арбениной и группа «Ночные снайперы». Музыканты представят программу «Выжить вопреки». Выступление пройдет в домашней снайперской студии.  
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#Программа передач

Комментарии (1)

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2 минуты назад
ни че по лучше не нашлось, чем этот бред
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