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56 минут назад

В инфекционной больнице находятся 20 человек с подозрением на выделение вируса

4 1784
#коронавирус
В инфекционной больнице находятся 20 человек с подозрением на выделение вируса

За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией на территории области не выявлены.

Как сообщает областной оперштаб, по состоянию на 14.00 пятого апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 13 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 20 человек с подозрением на выделение вируса (вчера в больнице наблюдались 11 человек).

В обсерваторе Данкова находится 11 человек. Все они здоровы.  

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1099 человек. Они здоровы. 
4 1784
#коронавирус

Комментарии (5)

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Родина

16 секунд назад
Дай Бог всем выздороветь!
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Николаич

5 минут назад
Убедительная просьба к оперативном штабу сообщать сколько за сутки сделано анализов
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Иди козе в трещину,

20 минут назад
Перри Мейсон, придурок опущенный.
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Мальчик

26 минут назад
Перри Мейсон, дядя перри Вы дурак?
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уверен

44 минуты назад
Вот когда показывали Китай,то ДА было видно больных людей,которые даже умирали.... А у нас показывают каких=то здоровяков с улыбочками....
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