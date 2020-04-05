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56 минут назад
В инфекционной больнице находятся 20 человек с подозрением на выделение вируса
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За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией на территории области не выявлены.
Как сообщает областной оперштаб, по состоянию на 14.00 пятого апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 13 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 20 человек с подозрением на выделение вируса (вчера в больнице наблюдались 11 человек).
В обсерваторе Данкова находится 11 человек. Все они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1099 человек. Они здоровы.
В обсерваторе Данкова находится 11 человек. Все они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1099 человек. Они здоровы.
4 1784
Родина
Николаич
Иди козе в трещину,
Мальчик
уверен