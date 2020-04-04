Еще один житель Липецкой области, перенёсший коронавирусную инфекцию, выписан из больницы

Общее количество выздоровевших за все время в регионе составляет 5 человек.



За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией на территории области не выявлены.



По состоянию на 14.00 четвертого апреля В ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся

13 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 11 человек с подозрением на выделение вируса.



В обсерваторе Данкова находятся 17 человек, симптомо ОРВИ ни у кого из них нет.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1131 человека. Все они здоровы.