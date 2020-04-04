Коронавирус
сегодня, 14:01
Еще один житель Липецкой области, перенёсший коронавирусную инфекцию, выписан из больницы
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Общее количество выздоровевших за все время в регионе составляет 5 человек.
За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией на территории области не выявлены.
По состоянию на 14.00 четвертого апреля В ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся
13 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 11 человек с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова находятся 17 человек, симптомо ОРВИ ни у кого из них нет.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1131 человека. Все они здоровы.
По состоянию на 14.00 четвертого апреля В ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся
13 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 11 человек с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова находятся 17 человек, симптомо ОРВИ ни у кого из них нет.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1131 человека. Все они здоровы.
27 2425
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