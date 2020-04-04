Коронавирус

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Еще один житель Липецкой области, перенёсший коронавирусную инфекцию, выписан из больницы

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#коронавирус
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Еще один житель Липецкой области, перенёсший коронавирусную инфекцию, выписан из больницы

Общее количество выздоровевших за все время в регионе составляет 5 человек.

За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией на территории области не выявлены.

По состоянию на 14.00 четвертого апреля В ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся
13 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 11 человек с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова находятся 17 человек, симптомо ОРВИ ни у кого из них нет.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1131 человека. Все они здоровы.
27 2425
#коронавирус
2

Комментарии (27)

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Наташа

9 минут назад
Мне одной кажется , что нас обманывают с количеством заболевших ? Я этим данным не верю .
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Это долгая история

12 минут назад
молодой тупняк, если бы КВ не было, то его следовало бы придумать. Попа уже минимум 6 лет маячила на горизонте.
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молодой тупняк

15 минут назад
и меры у нас какие-то странные! Почти все на работу ходят и являются потенциальными разносчиками, а некоторых точечно закрыли, ну прям какае-то хрень, у нас тысячи ходят в один магазин и будет достаточно одного заражённого чтоб полыхнула эпидемия, как то это всё странно и наводит на разные мысли, а версий у меня много, даже не буду писать.
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Дада

16 минут назад
Это долгая история, что бы включить станок надо загонять в кредиты всех
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Уксус

19 минут назад
Фома, точно-точно, на памятнике так и напишут - "он выздоровел".
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Фома

21 минуту назад
А он точно выздоровел?! Что-то как-то не верится!
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Это долгая история

22 минуты назад
молодой тупняк, рубль в попе, вот что тут не так))))
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Цвет нации

23 минуты назад
дык деньги к деньгам, кесареву кесарево, цезарю цезарево. Кому мальдивы, а кому - и гречки хватит. Кто не работает - то ест!
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молодой тупняк

24 минуты назад
сколько их по времени лечить будут?! Они уже там почти месяц, за такой срок у меня иммунитет победил СПИД, ГЕПАТИТ и ТУБИК, что-то тут не так!
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Ага

25 минут назад
Цвету нации, все нормально им 500 лямов велели, они дальше отдыхают, только теперь совсем на халяву. А потом ещё 1,5 млрд.за их привоз путя проплатит и по новому нас по домам.
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