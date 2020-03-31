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Еще один способ удаленной учебы - Яндекс.Школа
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31 марта Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, которая работает в режиме полного учебного дня.
Яндекс.Школа работает с 9.00 до 14.00, как обычная школа, и предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы. В первую неделю школа работает по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов страны.
В Яндекс.Школе дети смогут учиться не выходя из дома: для подключения к уроку им потребуется компьютер или смартфон с доступом в интернет. Видеоуроки можно смотреть не только в трансляции, но и в записи – недельные архивы будут появляться по пятницам. Помимо обучения здесь также проводят подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Педагоги смогут воспользоваться платформой для трансляций онлайн-уроков и заданиями для младших классов с возможностью автоматической проверки.
Занятия в Яндекс.Школе будут идти до конца учебного года.
Яндекс.Школа работает с 9.00 до 14.00, как обычная школа, и предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы. В первую неделю школа работает по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов страны.
В Яндекс.Школе дети смогут учиться не выходя из дома: для подключения к уроку им потребуется компьютер или смартфон с доступом в интернет. Видеоуроки можно смотреть не только в трансляции, но и в записи – недельные архивы будут появляться по пятницам. Помимо обучения здесь также проводят подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Педагоги смогут воспользоваться платформой для трансляций онлайн-уроков и заданиями для младших классов с возможностью автоматической проверки.
Занятия в Яндекс.Школе будут идти до конца учебного года.
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