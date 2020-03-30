Какой главный вид спорта на карантине? Конечно, шахматы!

В Липецкой области устроили первый on-line-турнир.

Открытое первенство спортивной школы №1 Ельца по быстрым шахматам прошло в режиме on-line.

Организаторы предложили участникам сыграть по удалённому доступу, и в итоге от желающих не было отбоя. В трех возрастных группах соревновались 139 юных шахматиста. Участники представляли не только наш регион из Липецка, Ельца, Задонска, Лебедяни, Грязей, Усмани, Долгоруково, но и Москву, Химки (Московская область), Апатиты (Мурманская область), Набережные Челны (Татарстан), Пермь.

Среди них были и свои знаменитости – например, победительница первенства мира-2019 по быстрым шахматам среди девочек до 8 лет Диана Преображенская (Владимир), победитель этапа Кубка России среди мальчиков до 11 лет Тихон Попов (Тула) и другие.

Как сообщили в пресс-службе федерации шахмат Липецкой области, по Интернету были сыграны 9 туров, и в итоге определены сильнейшие.

Похоже, в нынешней ситуации шахматы становятся чуть ли не главным видом спорта и в нашем регионе и в стране, ведь в настоящий футбол по Сети не сыграешь.

Турнир «А» (2003 - 2008 г.р.):

Общий зачет «юноши»:

1 место - Исаев Артем (Моршанск);

2 место - Полухин Александр (Воронеж);

3 место - Попов Тихон (Тамбов).

Общий зачет «девушки»:

1 место - Кузнецова Марина (Железногорск);

2 место - Красникова Регина (Лебедянь);

3 место - Лопухова Анна (Задонск).

Номинация «иногородние юноши»:

1 место - Мережко Никита (Моршанск);

2 место - Кузнецов Сергей (Лебедянь);

3 место - Полников Иван (Курск).

Номинация «иногородние девушки»:

1 место - Преображенская Диана (Владимир);

2 место - Федорова Надежда (Тула);

3 место - Железная Анастасия (Брянск).

Номинация «лучшие спортсмены МБУ «СШ № 1» (юноши)

1 место - Корниенко Никита;

2 место - Исаев Владислав;

3 место - Кабанов Павел.

Номинация «лучшие спортсмены МБУ «СШ № 1» (девушки)

1 место - Скороварова Оксана;

2 место - Прокофьева Кира;

3 место - Кряквина Полина.

Турнир «Б» (2009 - 2010 г.р.):

Общий зачет «юноши»:

1 место - Никулин Дмитрий (Тамбов);

2 место - Зелепукин Иван (Тамбов);

3 место - Солодин Владислав (Курск).

Общий зачет «девушки»:

1 место - Бобунова Екатерина (Брянск);

2 место - Брюнина Варвара (Моршанск);

3 место - Коченкова Виктория (Брянск).

Номинация «иногородние юноши»:

1 место - Пухов Алексей (Дзержинск);

2 место - Давтян Давид (Липецк);

3 место - Лапшин Александр (Химки).

Номинация «иногородние девушки»:

1 место - Мальцева Мария (Лебедянь);

2 место - Жукова Александра (Липецк).

Номинация «лучшие спортсмены МБУ «СШ № 1» (юноши)

1 место - Комаричев Александр;

2 место - Беклемищев Георгий;

3 место - Панов Владимир.

Номинация «лучшие спортсмены МБУ «СШ № 1» (девушки)

1 место - Трубицына Екатерина;

2 место - Травина Александра.

Турнир «С» (2011 г.р. и моложе):

Общий зачет «мальчики»:

1 место - Князьков Егор (Тамбов);

2 место - Теткин Максим (Тамбов);

3 место - Мальцев Матвей (Лебедянь).

Общий зачет «девочки»:

1 место - Попова Серафима (Котовск);

2 место - Скосарева Ксения (Тамбов);

3 место - Кузьмина Карина (Елец).

Номинация «иногородние мальчики»:

1 место - Поздняков Егор (Котовск);

2 место - Гриднев Егор (Липецк);

3 место - Ольговский Кирилл (Химки).

Номинация «иногородние девочки»:

1 место - Аршинова Юлия (Липецк);

2 место - Ролдугина Серафима (Липецк);

3 место - Кольцова Элина (Воронеж).

Номинация «лучшие спортсмены МБУ «СШ № 1» (мальчики)

1 место - Норченко Михаил;

2 место - Масленников Артем;

3 место - Лячин Алексей.



Фото chesscomfiles.com

