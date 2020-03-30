Спорт

23 минуты назад

Какой главный вид спорта на карантине? Конечно, шахматы!

3 173
#Шахматы
Какой главный вид спорта на карантине? Конечно, шахматы!

В Липецкой области устроили первый on-line-турнир.

Открытое первенство спортивной школы №1 Ельца по быстрым шахматам прошло в режиме on-line.

Организаторы предложили участникам сыграть по удалённому доступу, и в итоге от желающих не было отбоя. В трех возрастных группах соревновались 139 юных шахматиста. Участники представляли не только наш регион из Липецка, Ельца, Задонска, Лебедяни, Грязей, Усмани, Долгоруково, но и Москву, Химки (Московская область), Апатиты (Мурманская область), Набережные Челны (Татарстан), Пермь.

Среди них были и свои знаменитости – например, победительница первенства мира-2019 по быстрым шахматам среди девочек до 8 лет Диана Преображенская (Владимир), победитель этапа Кубка России среди мальчиков до 11 лет Тихон Попов (Тула) и другие.

Как сообщили в пресс-службе федерации шахмат Липецкой области, по Интернету были сыграны 9 туров, и в итоге определены сильнейшие.

Похоже, в нынешней ситуации шахматы становятся чуть ли не главным видом спорта и в нашем регионе и в стране, ведь в настоящий футбол по Сети не сыграешь.

Турнир «А» (2003 - 2008 г.р.):

Общий зачет «юноши»:

1 место - Исаев Артем (Моршанск);

2 место - Полухин Александр (Воронеж);

3 место - Попов Тихон (Тамбов).

Общий зачет «девушки»:

1 место - Кузнецова Марина (Железногорск);

2 место - Красникова Регина (Лебедянь);

3 место - Лопухова Анна (Задонск).

Номинация «иногородние юноши»:

1 место - Мережко Никита (Моршанск);

2 место - Кузнецов Сергей (Лебедянь);

3 место - Полников Иван (Курск).

Номинация «иногородние девушки»:

1 место - Преображенская Диана (Владимир);

2 место - Федорова Надежда (Тула);

3 место - Железная Анастасия (Брянск).

Номинация «лучшие спортсмены МБУ «СШ № 1» (юноши)

1 место - Корниенко Никита;

2 место - Исаев Владислав;

3 место - Кабанов Павел.

Номинация «лучшие спортсмены МБУ «СШ № 1» (девушки)

1 место - Скороварова Оксана;

2 место - Прокофьева Кира;

3 место - Кряквина Полина.

Турнир «Б» (2009 - 2010 г.р.):

Общий зачет «юноши»:

1 место - Никулин Дмитрий (Тамбов);

2 место - Зелепукин Иван (Тамбов);

3 место - Солодин Владислав (Курск).

Общий зачет «девушки»:

1 место - Бобунова Екатерина (Брянск);

2 место - Брюнина Варвара (Моршанск);

3 место - Коченкова Виктория (Брянск).

Номинация «иногородние юноши»:

1 место - Пухов Алексей (Дзержинск);

2 место - Давтян Давид (Липецк);

3 место - Лапшин Александр (Химки).

Номинация «иногородние девушки»:

1 место - Мальцева Мария (Лебедянь);

2 место - Жукова Александра (Липецк).

Номинация «лучшие спортсмены МБУ «СШ № 1» (юноши)

1 место - Комаричев Александр;

2 место - Беклемищев Георгий;

3 место - Панов Владимир.

Номинация «лучшие спортсмены МБУ «СШ № 1» (девушки)

1 место - Трубицына Екатерина;

2 место - Травина Александра.

Турнир «С» (2011 г.р. и моложе):

Общий зачет «мальчики»:

1 место - Князьков Егор (Тамбов);

2 место - Теткин Максим (Тамбов);

3 место - Мальцев Матвей (Лебедянь).

Общий зачет «девочки»:

1 место - Попова Серафима (Котовск);

2 место - Скосарева Ксения (Тамбов);

3 место - Кузьмина Карина (Елец).

Номинация «иногородние мальчики»:

1 место - Поздняков Егор (Котовск);

2 место - Гриднев Егор (Липецк);

3 место - Ольговский Кирилл (Химки).

Номинация «иногородние девочки»:

1 место - Аршинова Юлия (Липецк);

2 место - Ролдугина Серафима (Липецк);

3 место - Кольцова Элина (Воронеж).

Номинация «лучшие спортсмены МБУ «СШ № 1» (мальчики)

1 место - Норченко Михаил;

2 место - Масленников Артем;

3 место - Лячин Алексей.

Фото chesscomfiles.com


3 173
#Шахматы

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

однозначно

45 секунд назад
литрбол.
ответить

Алкан

10 минут назад
Литрбол, конечно! (а-ха-ха...)
ответить

пухляшка-няшка

14 минут назад
А я думаю,что обжорство.....
ответить

Гость

17 минут назад
Не правда,не шахматы. А онанизм..Тихо сам с собою...
ответить

Еще в рубрике

В Измалковском районе целой семье грозит арест за отказ от обязательных работ
#Приставы #УФССП #долги
В Измалковском районе целой семье грозит арест за отказ от обязательных работ

4 минуты назад

Спорт
Игроки мини-футбольного клуба отправились на самоизоляцию
#Мини-футбол
2
Игроки мини-футбольного клуба отправились на самоизоляцию

вчера, 10:18

Спорт
Вирусу назло: 71-летний липчанин выиграл турнир силачей в Курске
#Паурлифтинг
14
Вирусу назло: 71-летний липчанин выиграл турнир силачей в Курске

вчера, 09:40

Спорт
Волейбольный сезон прерван. «Липецк» объявлен победителем Высшей лиги!
#Волейбол #"Липецк" #Липецк - чемпион
9
Волейбольный сезон прерван. «Липецк» объявлен победителем Высшей лиги!

28.03.2020 17:40

Спорт
Из-за коронавируса на традиционный субботник в клубе «Богатырь» вышли… два тренера (ФОТО)
#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев
31
Из-за коронавируса на традиционный субботник в клубе «Богатырь» вышли… два тренера (ФОТО)

25.03.2020 13:35

Спорт
Слияние двух футбольных школ в одну – это благо?
#Футбол #"Металлург"
12
Слияние двух футбольных школ в одну – это благо?

25.03.2020 09:56

Общество