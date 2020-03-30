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Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
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Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях
Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина. Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 марта.
"Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Так, согласно тексту поправок в Кодекс об административных нарушениях, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.
Депутат Михаил Емельянов ранее отмечал, что находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут: такая мера предусмотрена для тех, кто контактировал с носителем COVID-19 и не самоизолировался.
"Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Так, согласно тексту поправок в Кодекс об административных нарушениях, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.
Депутат Михаил Емельянов ранее отмечал, что находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут: такая мера предусмотрена для тех, кто контактировал с носителем COVID-19 и не самоизолировался.
1 250
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