Женщины не уступают мужчинам в кражах смартфонов

В Липецке сотрудники полиции раскрыли четыре кражи сотовых телефонов.

Полицейские раскрыли четыре кражи сотовых телефонов в Липецке. Все преступления были совершены 27 марта, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



В первом случае с заявлением в полицию обратился 36-летний мужчина. Он сообщил сотрудникам ОП№3, что в одной из квартир по улице 50 лет НЛМК неизвестная открыто похитила два сотовых телефона. Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, преступление совершила неработающая, ранее судимая 32-летняя местная жительница.



В ОП № 7 с заявлением обратился другой 36-летний мужчина. Он сообщил, что у дома по бульвару Есенина неизвестный путем свободного доступа похитил принадлежащий ему сотовый телефон. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался неработающий, ранее судимый 37-летний житель областного центра.



В УМВД России по Липецку с заявлением обратился 32-летний липчанин. У него телефон украли из квартиры по улице Дзержинского. В пропаже была замешана женщина. На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали ее. Ею оказалась неработающая 33-летняя жительница областного центра. Похищенное изъято.



А у 29-летнего липчанина мужчина похитил телефон из квартиры дома на улице Сергей Казьмина. 29 марта сотрудники уголовного розыска ОП №4 задержали неработающего 43-летнего жителя Липецка. Похищенное изъято.



По всем фактам хищений сотовых телефонов возбуждены уголовные дела.