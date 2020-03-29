Общество

сегодня, 11:44

В Липецке началась влажная уборка асфальта

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#уборка #асфальт
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В Липецке началась влажная уборка асфальта

Специальная техника моет дороги и тротуары Липецка.

Шесть единиц малогабаритной техники моют тротуары, а на очистке магистралей в круглосуточном режиме работают пять подметально-уборочных машин «BRODDWAY», за каждым из которых закреплены самосвалы «КамАЗ». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

Техника вывозит грунт, который скопился за зиму в прилотковой части дорог.

- Как сообщили в городском управлении благоустройства, влажная уборка проезжей части началась сегодня ночью, поскольку температура воздуха вышла в плюс, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Работали пять поливомоечных машин. Уже с понедельника их количество планируют увеличить до семи.
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#уборка #асфальт
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Комментарии (21)

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Как гость
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А между марлевых слоев !

13 минут назад
L, Можно что-нибудь вшить !, Будет приход, веселье и всё хорошо!!!, от Путина !.
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Мотоциклист

13 минут назад
Хорошо, что не маслом
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лип

14 минут назад
Ни чего они не моют, а просто поливают грязь водой. А для мытья существует другая спец.техника. И в некоторых регионах такой техникой моют все дороги каждое утро.( Своими глазами видела)
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Попробуй

14 минут назад
Гость, Бензилбензоат , Он не только от мандавошек и триппера помогает !.
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L

14 минут назад
Пенсионер, чем тратить время на бряканье по клавишам, сшей себе маску из марли и успокойся. Шьется иголкой с ниткой элементарно
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А ты не скучай !

15 минут назад
Скучающая публика, Ты веселись, малохольный, посылай всем положительные флюиды !.
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Гость

16 минут назад
Масок нет, хлоргексидин уже не во всех можно купить.
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Очень хорошо !

17 минут назад
Город, Помогает Урина ,мочитесь все !.
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гость

17 минут назад
Вот спасибооо!
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Город

22 минуты назад
Раствором спирта надо поливать, 70%
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