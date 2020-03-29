В Липецке началась влажная уборка асфальта

Специальная техника моет дороги и тротуары Липецка.

Шесть единиц малогабаритной техники моют тротуары, а на очистке магистралей в круглосуточном режиме работают пять подметально-уборочных машин «BRODDWAY», за каждым из которых закреплены самосвалы «КамАЗ». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Липецка.



Техника вывозит грунт, который скопился за зиму в прилотковой части дорог.



- Как сообщили в городском управлении благоустройства, влажная уборка проезжей части началась сегодня ночью, поскольку температура воздуха вышла в плюс, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Работали пять поливомоечных машин. Уже с понедельника их количество планируют увеличить до семи.