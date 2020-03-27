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сегодня, 12:29
На рынке гречи нашли картельный сговор
Антимонопольщики выявили признаки нарушения законодательства.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, такой вывод служба сделала по итогам 11 внеплановых выездных проверок, пишет РИА Новости.
- Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и выявили там картельные соглашения, то есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались в этой ситуации вести себя недобросовестно. Факт картельного соглашения, если нами будет доказан вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до шести лет включительно, - сказал глава ФАС Игорь Артемьев.
За последнее время в России действительно произошло резкое повышение цен на гречневую крупу, рассказал «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут 27 марта. По его словам, в данном случае ФАС действует оперативно, и если удастся доказать картельный сговор, его участников надо привлекать к ответственности.
- Если до 10–13 марта цены шли в нормальном контексте роста, исходя из дополнительных затрат на хранение, обработку и так далее, то после этого за неделю скачок составил почти 10 тыс. рублей за тонну у производителей крупы. Это многовато, это не может быть вполне обоснованно, — сказал Корбут.
- Мы провели 11 внеплановых выездных проверок производителей гречневой крупы и выявили там картельные соглашения, то есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались в этой ситуации вести себя недобросовестно. Факт картельного соглашения, если нами будет доказан вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до шести лет включительно, - сказал глава ФАС Игорь Артемьев.
За последнее время в России действительно произошло резкое повышение цен на гречневую крупу, рассказал «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут 27 марта. По его словам, в данном случае ФАС действует оперативно, и если удастся доказать картельный сговор, его участников надо привлекать к ответственности.
- Если до 10–13 марта цены шли в нормальном контексте роста, исходя из дополнительных затрат на хранение, обработку и так далее, то после этого за неделю скачок составил почти 10 тыс. рублей за тонну у производителей крупы. Это многовато, это не может быть вполне обоснованно, — сказал Корбут.