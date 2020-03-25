На полигоне в Липецкой области уничтожили боеприпасы времен войны

Взрывом уничтожены патроны, снаряд и мина

Как сообщают в государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области, на полигоне Тербунского района сегодня были уничтожены 14 единиц взрывоопасных предметов времен вофны: 12 патронов к стрелковому оружию, 76 мм артиллерийский снаряд и 82 мм минометная мина.



Взрывоопасные предметы были обнаружены на территории Тербунского района.

