Происшествия

40 минут назад

На полигоне в Липецкой области уничтожили боеприпасы времен войны

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#уничтожение боеприпасов
На полигоне в Липецкой области уничтожили боеприпасы времен войны

Взрывом уничтожены патроны, снаряд и мина

Как сообщают в государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области, на полигоне Тербунского района сегодня были уничтожены 14 единиц взрывоопасных предметов времен вофны: 12 патронов к стрелковому оружию, 76 мм артиллерийский снаряд и 82 мм минометная мина. 

Взрывоопасные предметы были обнаружены на территории Тербунского района.
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128
#уничтожение боеприпасов

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