Политика

36 минут назад

Игорь Тиньков: «Никакую ориентацию менять не собираюсь»

8 966
#Игорь Тиньков
Игорь Тиньков: «Никакую ориентацию менять не собираюсь»

Сегодня председатель Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков, который с 6 апреля начнет работать заместителем председателя правительства Орловского области по инфраструктуре, собрал пресс-конференцию. Игорь Тиньков ответил на вопросы о будущей работе и подвел итоги деятельности на посту спикера горсовета.

- Губернатор Орловской области – коммунист, собираетесь ли вы менять политическую ориентацию?

- Ориентацию  вообще не планирую менять, никакую. Я считаю, что в исполнительном органе власти не место политическим разногласиям. КПРФ хоть оппозиционная, но  парламентская, присутствует от Госдумы до сельсоветов.

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- Что не удалось сделать в Липецке?

- Город - это организм, в котором всегда что-то меняется. Начинаний много. Если через запятую перечислить, то общественные пространства надо доделать до конца, чтобы набережная у нас заработала и стала центром притяжения горожан и гостей, все, что касается дорожного строительства, и мостов, трамвайного сообщения… Масса дел, которые предстоит завершать. Десять лет назад город был другим. Сегодня город чистый, с хорошими дорогами, хоть и не везде доделанными. 

- Чем будете гордиться?

- Мы задрали планку демократии в нашем парламенте. Мне хочется, чтобы она сохранилась. Надеюсь, рабочая атмосфера останется, а горсовет не станет соглашательской площадкой.

- Вернетесь в регион?

- Надежда умирает последней, а жизнь цикличная штука. Полгода назад я представить не мог, что окажусь в Орле. Зарекаться, что не вернусь, точно не буду. Считаю, что на пенсию уходить рановато. Может, из-за таких как я пенсионный возраст и подняли. Но я очень буду скучать.

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 - Планируете перетянуть свою команду в Орел?

- Если будет необходимость, может и перетяну. Но я хочу опереться, прежде всего, на орловчан. Хочу посмотреть, как люди работают на местах. Хочу улучшать орловскую платформу. Думаю, у них есть то, чему можно поучиться и нам.

- Кто станет вашим преемником?

- У нас опытный городской Совет, много достойных. Свои предпочтения выскажу на фракции перед сессией (она состоится 31 марта), возможно и на самой сессии. Пусть интрига останется до этого дня. Будут оппоненты моей позиции, вступлю с ними в дискуссию. Но революции не будет.

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- Какой совет дадите будущему председателю?

- Совет - слышать всех, от депутата до обычного горожанина.

- Какие задачи вы видите для старого и нового созыва горсовета?

- Для нынешнего созыва уже нет особых вызовов. Главное продолжать работу без перекосов и громких скандалов, их лучше исключить. Для следующего созыва - это выборы. Ситуация сложная и неоднозначная. Перед этим мы должны проголосовать за поправки в Конституцию. Депутаты и кандидаты должны уже нести идею в массы. У нас всегда была проблема с коммуникацией и осведомленностью липчан.

- С чем связана перемена в руководстве в «Единой России», к чему это переведёт?

- Партия приобретает более мощных и интересных игроков в лице губернаторов. Это необходимо. Никто не скрывает, что была стагнация. «Единой России» нужно нарастить свои утраченные позиции. И если раньше партийные ресурсы помогали губернаторам избираться, то теперь губернаторы должны ответить тем же – помогать партиям своими идейными позициями.

- Будете участвовать в выборах, будучи в Орловской области?

- Вряд ли я буду безучастен в этой работе, в выборах я кое-что понимаю. Буду ли кандидатом? Подождите, дайте поработать на одном месте. 

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- Что вы скажете 1335 избирателям, которые пять лет назад проголосовали за вас и рассчитывали на вашу работу до конца депутатского срока?

- Сегодня работа в парламенте построена так, что потеря одного депутата, не влияет на работу в округе. Мы взаимозаменяемы. Депутаты по разным причинам могут уходить. И я думаю, что мои избиратели воспримут мой уход с пониманием. Скоро начнется избирательная кампания – это золотая пора. Люди смогут задавать любые вопросы, получать ответы. Кандидат, который зайдет в мой округ, будет кратно больше делать, чем я. Так что избиратели ничего не поменяют, если я уйду на полгода раньше.

- Вы поддержали ликвидацию смешанной системы формирования горсовета, и теперь сами покидаете свой округ.

- При чем тут списки и привязанный депутат. Я наоборот говорю, что привязанный депутат несет ответственность за происходящее на этой территории. Если я увижу достойного кандидата в своем округе, я буду его поддерживать, даже из Орла приеду, чтобы поговорить с людьми. Кандидаты уже проходят праймериз. Думаю, 5-7 человек за округ будут бороться.

- Можете назвать кандидатов по вашему округу по партийным праймериз?

- К спискам не прикасался. Хочу для начала посмотреть их программы. В силу своей занятости пока что к этому вопросу не прикасался.

- Почему вы поменяли свою позицию по будущей структуре горсовета со смешанной на одномандатную систему?

- Я считал, что партийная система сможет подстегнуть моих коллег по партии в работе. Но когда мы собрались фракцией, больше половины депутатов заявили, что работа одномандатная система эффективнее. Вот вы разговариваете в своей семье, обсуждаете когда надо сделать ремонт – вы хотите сегодня, жена говорит, что завтра. Она может быть убедительна. Я не думаю, что в этой ситуации нужно быть сильно принципиальным. Я трижды избирался по одномандатному округу. И меня знают 90 % населения. И я уверен, что партийная принадлежность не играет роли на муниципальных выборах. Главное, чтобы депутат решал насущную проблему, а не говорил о глобальном потеплении, революции и прочем. Главное, чтобы мусор вывезли.

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- Значит, партийная «жена» вас переубедила?

- Я человек компромиссный, как и вся политика. Но главное, чтобы эти компромиссы не доводили до братоубийственной войны и бунтов. Если будем, как бараны упираться друг в друга, то голова рано или поздно треснет. 

- Сколько оппозиционных депутатов должно быть в горсовете, чтобы соблюдался баланс конструктивной работы и плюрализма мнений?

- Главное, чтобы в парламент попадали достойные и понятные своим избирателям люди. Меня меньше всего интересует их партийная принадлежность. Было время, когда в горсовете работали одни «единоросы». Поверьте, споры были еще жарче, чем сегодня. Мы структуру не могли принять в течение длительного периода времени. Раньше в партии были различные клубы: либеральные, центристские… Споры были жаркие, но до драк не доходило. Я надеюсь, это вернется.

 - Чем отличались администрации трех мэров, с которыми вы работали?

- Люди разные, время разное, а цель одна. Они даже по половому признаку различаются.

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- С кем комфортнее было работать?

- Мэр не диван. Я на нем или с ним спать не собирался. Я начал работать с Гулевским, когда он уже 12 лет был у руля. Колоссальный опыт. Когда пришел Иванов – он ни дня в городе не работал. У Гулевскго был посыл человека с огромным жизненным опытом и мэрской работы. Иванов был импульсивным, ему хотелось достичь всего и сразу, как в том анекдоте. А Евгения Юрьевна – она вообще женщина-мэр. У нее совсем другой подход к задаче. При Уваркиной общественные пространства заиграли по-другому, у Гулевского фонтанов было много…

- Свой портрет уже заказали (В холле горсовета висят рукописные портреты всех спикеров – прим. GOROD48)?

- Я не заказывал. Портреты достали из хранилища и сделали галерею. Ведь сюда приходят школьники. Думаю, для них это познавательно.

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- Сложно ли начинать все с нуля после 50-ти лет?

- Вот обязательно про возраст было спросить, - с улыбкой ответил Игорь Тиньков. – Всегда вначале есть сложность, но страха уже нет в этом возрасте. 

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8 966
#Игорь Тиньков

Комментарии (8)

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Кукушка хвалит петуха, а петух кукушку .

5 минут назад
В ЖКХ бардак , пилорамщик , не в состоянии управлять одним домом по законам РФ, сформировали фашистскую власть , поёт по хлеще соловъя
ответить

Ф1

10 минут назад
Ложь! Город-помойка!
ответить

Animal planet.

11 минут назад
Жалко,а то Сенсей уже наготове.
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хипстер

11 минут назад
Галина, cоси всем и может быть
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и сексуальная

12 минут назад
ИГОРЬ ТИНЬКОВ (елецкий), ага
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\

19 минут назад
а надо бы
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Галина

19 минут назад
Игорь Владимирович! Очень жаль, что руководитель области не увидел в Вас союзника... поэтому у Вас правильная позиции - нужно присмотреться на мест, а потом при необходимости менять аппарат. Удачи на орловщине... надеюсь, что Липецкую область Вы вернетесь ГУБЕРНАТОРОМ...
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ИГОРЬ ТИНЬКОВ (елецкий)

23 минуты назад
У меня всегда была одна ориентация - мнение начальства. Вышестоящего.
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