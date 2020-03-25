Игорь Тиньков: «Никакую ориентацию менять не собираюсь»

Сегодня председатель Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков, который с 6 апреля начнет работать заместителем председателя правительства Орловского области по инфраструктуре, собрал пресс-конференцию. Игорь Тиньков ответил на вопросы о будущей работе и подвел итоги деятельности на посту спикера горсовета.

- Ориентацию вообще не планирую менять, никакую. Я считаю, что в исполнительном органе власти не место политическим разногласиям. КПРФ хоть оппозиционная, но парламентская, присутствует от Госдумы до сельсоветов.- Город - это организм, в котором всегда что-то меняется. Начинаний много. Если через запятую перечислить, то общественные пространства надо доделать до конца, чтобы набережная у нас заработала и стала центром притяжения горожан и гостей, все, что касается дорожного строительства, и мостов, трамвайного сообщения… Масса дел, которые предстоит завершать. Десять лет назад город был другим. Сегодня город чистый, с хорошими дорогами, хоть и не везде доделанными.- Мы задрали планку демократии в нашем парламенте. Мне хочется, чтобы она сохранилась. Надеюсь, рабочая атмосфера останется, а горсовет не станет соглашательской площадкой.- Надежда умирает последней, а жизнь цикличная штука. Полгода назад я представить не мог, что окажусь в Орле. Зарекаться, что не вернусь, точно не буду. Считаю, что на пенсию уходить рановато. Может, из-за таких как я пенсионный возраст и подняли. Но я очень буду скучать.- Если будет необходимость, может и перетяну. Но я хочу опереться, прежде всего, на орловчан. Хочу посмотреть, как люди работают на местах. Хочу улучшать орловскую платформу. Думаю, у них есть то, чему можно поучиться и нам.- У нас опытный городской Совет, много достойных. Свои предпочтения выскажу на фракции перед сессией (она состоится 31 марта), возможно и на самой сессии. Пусть интрига останется до этого дня. Будут оппоненты моей позиции, вступлю с ними в дискуссию. Но революции не будет.- Совет - слышать всех, от депутата до обычного горожанина.- Для нынешнего созыва уже нет особых вызовов. Главное продолжать работу без перекосов и громких скандалов, их лучше исключить. Для следующего созыва - это выборы. Ситуация сложная и неоднозначная. Перед этим мы должны проголосовать за поправки в Конституцию. Депутаты и кандидаты должны уже нести идею в массы. У нас всегда была проблема с коммуникацией и осведомленностью липчан.- Партия приобретает более мощных и интересных игроков в лице губернаторов. Это необходимо. Никто не скрывает, что была стагнация. «Единой России» нужно нарастить свои утраченные позиции. И если раньше партийные ресурсы помогали губернаторам избираться, то теперь губернаторы должны ответить тем же – помогать партиям своими идейными позициями.- Вряд ли я буду безучастен в этой работе, в выборах я кое-что понимаю. Буду ли кандидатом? Подождите, дайте поработать на одном месте.- Сегодня работа в парламенте построена так, что потеря одного депутата, не влияет на работу в округе. Мы взаимозаменяемы. Депутаты по разным причинам могут уходить. И я думаю, что мои избиратели воспримут мой уход с пониманием. Скоро начнется избирательная кампания – это золотая пора. Люди смогут задавать любые вопросы, получать ответы. Кандидат, который зайдет в мой округ, будет кратно больше делать, чем я. Так что избиратели ничего не поменяют, если я уйду на полгода раньше.- При чем тут списки и привязанный депутат. Я наоборот говорю, что привязанный депутат несет ответственность за происходящее на этой территории. Если я увижу достойного кандидата в своем округе, я буду его поддерживать, даже из Орла приеду, чтобы поговорить с людьми. Кандидаты уже проходят праймериз. Думаю, 5-7 человек за округ будут бороться.- К спискам не прикасался. Хочу для начала посмотреть их программы. В силу своей занятости пока что к этому вопросу не прикасался.- Я считал, что партийная система сможет подстегнуть моих коллег по партии в работе. Но когда мы собрались фракцией, больше половины депутатов заявили, что работа одномандатная система эффективнее. Вот вы разговариваете в своей семье, обсуждаете когда надо сделать ремонт – вы хотите сегодня, жена говорит, что завтра. Она может быть убедительна. Я не думаю, что в этой ситуации нужно быть сильно принципиальным. Я трижды избирался по одномандатному округу. И меня знают 90 % населения. И я уверен, что партийная принадлежность не играет роли на муниципальных выборах. Главное, чтобы депутат решал насущную проблему, а не говорил о глобальном потеплении, революции и прочем. Главное, чтобы мусор вывезли.- Я человек компромиссный, как и вся политика. Но главное, чтобы эти компромиссы не доводили до братоубийственной войны и бунтов. Если будем, как бараны упираться друг в друга, то голова рано или поздно треснет.- Главное, чтобы в парламент попадали достойные и понятные своим избирателям люди. Меня меньше всего интересует их партийная принадлежность. Было время, когда в горсовете работали одни «единоросы». Поверьте, споры были еще жарче, чем сегодня. Мы структуру не могли принять в течение длительного периода времени. Раньше в партии были различные клубы: либеральные, центристские… Споры были жаркие, но до драк не доходило. Я надеюсь, это вернется.- Люди разные, время разное, а цель одна. Они даже по половому признаку различаются.- Мэр не диван. Я на нем или с ним спать не собирался. Я начал работать с Гулевским, когда он уже 12 лет был у руля. Колоссальный опыт. Когда пришел Иванов – он ни дня в городе не работал. У Гулевскго был посыл человека с огромным жизненным опытом и мэрской работы. Иванов был импульсивным, ему хотелось достичь всего и сразу, как в том анекдоте. А Евгения Юрьевна – она вообще женщина-мэр. У нее совсем другой подход к задаче. При Уваркиной общественные пространства заиграли по-другому, у Гулевского фонтанов было много…- Я не заказывал. Портреты достали из хранилища и сделали галерею. Ведь сюда приходят школьники. Думаю, для них это познавательно.- Вот обязательно про возраст было спросить, - с улыбкой ответил Игорь Тиньков. – Всегда вначале есть сложность, но страха уже нет в этом возрасте.