В подъезде многоквартирного дома вспыхнула детская коляска

Расчеты МЧС выехали на пожар в жилом многоквартирном доме в Липецке.



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Сегодня жители 21 микрорайона стали очевидицами пожара в доме № 17 на проспекте 60 лет СССР в Липецке: из окна второго подъезда и кварты на пятом этаже валил дым, на месте работали пожарные.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, причиной задымления стало произошло возгорание детской коляски и вещей в подъезде .



- На место оперативно прибыли наши сотрудники и потушили огонь, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Площадь возгорания составила два квадратных метра. Жертв и пострадавших нет. Эвакуация жильцов подъезда не понадобилась.

