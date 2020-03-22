Происшествия

22 минуты назад

В подъезде многоквартирного дома вспыхнула детская коляска

4 408
#пожар #мчс
В подъезде многоквартирного дома вспыхнула детская коляска

Расчеты МЧС выехали на пожар в жилом многоквартирном доме в Липецке.

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Сегодня жители 21 микрорайона стали очевидицами пожара в доме № 17 на проспекте 60 лет СССР в Липецке: из окна второго подъезда и кварты на пятом этаже валил дым, на месте работали пожарные.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, причиной задымления стало произошло возгорание детской коляски и вещей в подъезде .

- На место оперативно прибыли наши сотрудники и потушили огонь, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Площадь возгорания составила два квадратных метра. Жертв и пострадавших нет. Эвакуация жильцов подъезда не понадобилась.
4 408
#пожар #мчс

Комментарии (5)

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Яжемать

12 секунд назад
Нелюди! Чтоб у вас руки поотсыхали, кто это сделал!!!
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Автохам

2 минуты назад
Так вот где все пироманы..
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кокс

4 минуты назад
какие же у нас мерзкие людишки делаю зло зло и только зло.
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Не важно

15 минут назад
Идиоты, которые поджигают коляски в подъездах, вы сначала потаскайте их с ребенком на 5 этаж несколько раз в день, а потом себе что нибудь подожгите.
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Жертвы ЕГЭ рулят

15 минут назад
"и кварты на пятом этаже"
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