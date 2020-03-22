10 минут назад
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
По предварительным данным, жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. В соцсетях появляются фотографии машин, раздавленных упавшими на них плитами. Повреждения получил Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.
После первого землетрясения отмечались минимум еще две серии подземных толчков, сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.
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20.03.2020 11:50В мире