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Задержанный за кражу кошелька молодой бомж находился в розыске за угон автомобиля в Липецкой области

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#угон #задержание
Задержанный за кражу кошелька молодой бомж находился в розыске за угон автомобиля в Липецкой области

Молодой человек попался на краже

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОСО УМВД России по городу Воронежу задержали подозреваемого в совершении карманной кражи. Им оказался 22-летний молодой человек без определенного места жительства.

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Воронежу обратился 43-летний воронежец и сообщил о хищении портмоне с денежными средствами и банковскими картами. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 17 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что в одном из скверов Северного микрорайона заявитель распивал спиртные напитки в компании неизвестного  гражданина. Далее мужчины проследовали к автобусной остановке, потерпевший зашел в салон маршрутного такси, а его новый знакомый ушел в неизвестном направлении. Вскоре заявитель обнаружил, что находящийся в его сумке кошелек похищен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по полученной оперативной информации установили личность подозреваемого, а также его возможное местонахождение. Оперативники задержали его на территории Северного микрорайона и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что провожал потерпевшего до остановки и обратил внимание на то, что его сумка открыта. Воспользовавшись невнимательностью заявителя, злоумышленник похитил портмоне и скрылся. Похищенные деньги она потратил, и банковскими картами воспользовался при оплате различных товаров.

Также во время проверки по базам учета полицейские установили, что подозреваемый находится в федеральном розыске за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное на территории Липецкой области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в УМВД России по Воронежской области.
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#угон #задержание

Комментарии (7)

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гость

1 минуту назад
А кто это был похитил он .а потратила она......
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Если дебил

29 минут назад
то пусть посидит. Портмоне выбросил, бабки забрал. И всё, то что стырил недоказуемо. Мужик типа все деньги пробухал сам
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СССР

31 минуту назад
Галики, не судите да не судимы будете.!!!
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Тауэр

39 минут назад
Теперь уже не бомж! Ближайшие пару лет, это уж точно!!!
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Дерзкий

40 минут назад
Ды подшумок на него можно повесить пару убийств грабежи разбой! И отправить его до конца дней в лагерь этим самым не надо будит думать что кушать там покормят.дайте жизни человеку!
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Галики

49 минут назад
Посадить его немедленно в тюрьму! Тогда не будет уже бомжом!!!
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зачем нищебродам инотаз?

58 минут назад
все бомжи на съмных квартирах автомобили имеют.
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