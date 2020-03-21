Задержанный за кражу кошелька молодой бомж находился в розыске за угон автомобиля в Липецкой области

Молодой человек попался на краже

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОСО УМВД России по городу Воронежу задержали подозреваемого в совершении карманной кражи. Им оказался 22-летний молодой человек без определенного места жительства.



В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Воронежу обратился 43-летний воронежец и сообщил о хищении портмоне с денежными средствами и банковскими картами. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 17 тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили, что в одном из скверов Северного микрорайона заявитель распивал спиртные напитки в компании неизвестного гражданина. Далее мужчины проследовали к автобусной остановке, потерпевший зашел в салон маршрутного такси, а его новый знакомый ушел в неизвестном направлении. Вскоре заявитель обнаружил, что находящийся в его сумке кошелек похищен.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по полученной оперативной информации установили личность подозреваемого, а также его возможное местонахождение. Оперативники задержали его на территории Северного микрорайона и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что провожал потерпевшего до остановки и обратил внимание на то, что его сумка открыта. Воспользовавшись невнимательностью заявителя, злоумышленник похитил портмоне и скрылся. Похищенные деньги она потратил, и банковскими картами воспользовался при оплате различных товаров.



Также во время проверки по базам учета полицейские установили, что подозреваемый находится в федеральном розыске за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное на территории Липецкой области.



В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».



Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в УМВД России по Воронежской области.

