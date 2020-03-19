Сбеги от проблем в «Утро»!

На потребительском рынке в связи с последними известными событиями новостями - ажиотаж! Тот, кто побогаче, вкладывается в бивалютную корзину, кто победнее - в обычную потребительскую (с гречкой, спичками и солью). И, кажется, что паника у тех, кто не знает, во что вложить все более деревянный рубль, будет лишь возрастать.

И, как бы это привычно не звучало, наиболее стабильной областью для спасения сбережений остается камень, кирпич и бетон, воплощенные в квадратные метры жилья. Такая покупка никогда не будет необдуманной. Идиома «Мой дом - моя крепость» стала еще более актуальной сегодня, когда все больше россиян вынужденно или самостоятельно удаляются на карантин по коронавирусу. Эпидемиологи считают, что вакцины от этой напасти наука не изобретет до осени. А ООО СЗ «Строймастер», одна из ведущих строительных компаний Липецка, уже летом сдаст в эксплуатацию уникальный по своим параметрам жилой комплекс «Утро».





ЖК «Утро» вырос на глазах горожан на улице Крайней менее чем за год. Так быстро монтируют только дома из сборного железобетона. Но этот дом - ручной работы! Это не эконом-класс, который абсолютно не интересен команде этого застройщика, не сборные конструкции с балками-ригелями и звонкими стенами. Это жилье малознакомого для липчан бизнес-класса (имеющие все сопутствующие атрибуты для этого не на словах или бумаге, а на деле), в котором все продумано до мелочей:

● двухуровневый ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ









Это повод для гордости - жить в уникальной квартире. А при желании можно объединить соседние жилые помещения, создав и вовсе индивидуальное пространство! Не верите - загляните сюда

Квартиры с высокими потолками (от 2.8 метра) и панорамное остекление из премиальных стеклопакетов дарят их владельцам максимум солнца, свети воздуха. Непривычно низкие подоконники (60 см от пола) дают возможность устроить комфортную зону отдыха у огромного окна размером два на два метра, где можно завалиться на ковролин или кресло с лэптопом или книгой.





Здесь все - эксклюзив, начиная от порога: только входная дверь в дом стоит 200 тысяч рублей! Неотъемлемый атрибут любого жилого комплекса от этого девелопера - авторский стиль, выражающийся в архитектуре, внешнем и внутреннем наполнении дома. Архитекторы ЖК «Утро» как умелые кутюрье подкупают яркой «одеждой» из немецкой облицовочной клинкерной плитки, которая не потеряет фасон и через 20 лет после окончания строительства. Холлы и места общего пользования - это не стены под колючей шубой, а продиктованная европейским опытом эстетика пространства, которая не утомляет. Парадная, бесшумные скоростные лифты, авторские почтовые ящики. Поселившись тут, можно навсегда забыть о коммунальных проблемах - горячую воду и тепло жильцам обеспечит собственная котельная, а индивидуальные теплосчетчики позволят экономить на оплате коммунальных услуг за отопление.





Мнение директора компании:

- Каждый проект компании в Липецке - яркий, выразительный, со своим ДНК. Мы формируем не просто комфортную среду, но и благоприятную социальную платформу, объединяющую успешных жизнерадостных людей. ЖК «Утро» - наша гордость, наша новая ступенька в создании гармоничного пространства, в котором я хотел бы жить сам. В этом комплексе есть все: от комфортабельных квартир до благоустроенной придомовой территории с возможностями для круглогодичного досуга и отдыха. Этот нестандартный для Липецка проект объединил красоту авторской архитектуры и удобство инженерных решений. По сути, мы вообще не здания строим, а создаем новую качественную среду, новую экосистему. Это больше, чем дизайн, это целая философия и система ценностей.

Свой паркинг - еще одна фишка ЖК «Утро». Под него отдано целых два этажа (подземный и первый этаж), что непривычно для нашего города. В нем - 84 машин-мест. И еще есть возможность купить набор из трех таких мест! Мы первые применили систему двухуровневой парковки в городе. Тех, кто любит комфорт, стоит знать, что в ближайших планах мэрии Липецка сделать платной парковку на соседней с ЖК улице Советской. При таком раскладе лучше ставить автомобиль под дом на огороженной территории, чем платить за уличную парковку без гарантий сохранности машины.





Личная безопасность жильцов жилого комплекса обеспечит системы контроля доступа и видеонаблюдения. А вишенкой на торте можно назвать локацию «Утра» - от дома до всей социальной инфраструктуры буквально «тапочная» доступность, если проводить аналогии с шаговой! Буквально «выйдя из двора в калитки» можно попасть в ТРЦ «Европа», в трех минутах неспешной ходьбы - Центральный рынок с фермерскими продуктами. В пяти-десяти минутах - детсады, школы и гимназии, детская и взрослая поликлиники, драмтеатр, стадион «Металлург», Нижний парк. Лучшая чем где бы то ни было в городе, транспортная инфраструктура.

Почему бы не подумать о том, чтобы свить семейное гнездо именно здесь? Выбор за Вами. Тем более что в новостройке, где вовсю идут отделочные работы, осталось свободными всего 19 уникальных квартир из 119-ти!



Подробная информация на сайте https://sm2010.ru/ и в офисе продаж по телефону +7 (4742) 527-527





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