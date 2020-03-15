Главный приз турнира по бильярду в Чаплыгине достался мастеру спорта из Тамбова (ФОТО)

Возраст участников колебался от 15 до 74 лет.

Подведены итоги турнира по бильярдному спорту, прошедшего в Чаплыгине. На старт вышли 16 человек, но среди них нашлось место трем мастерам и одному кандидату в мастера спорта, при этом за зеленым сукном сражались многие сильнейшие игроки Липецка, чемпионы области, победители и призеры престижных соревнований.

В итоге главный приз достался 24-летнему мастеру спорта из Тамбова Михаилу Никишину (на фото вверху), который по правилам «пирамиды» одержал победы во всех пяти своих партиях. В частности, тамбовский мастер обыграл восходящих «звездочёк» липецкого бильярда, постепенно начинающих задавать тон в соревнованиях Дмитрия Бугро и Артёма Неверова.

Третье место занял один из самых молодых бильярдистов Липецкой области 17-летний Владислав Анисимов, который по ходжу соревнований умудрился победить одного из своих тренеров Данила Севостьянова, а в матче за «бронзу» выиграл у 15-летнего Бугро, занявшего таким образом 4-е место.







Если Бугро был самым младшим участником турнира, то наиболее возрастному Виталию Леонскому 8 апреля исполнится 73 – в соревнованиях участвовали бильярдисты «от мала до велика».





Виталий Леонский

Чаплыгин постепенно входит в число центров бильярдного спорта в Липецкой области. Раньше турниры здесь практически не проводились, но с недавнего времени их начали устраивать более или менее регулярно, привлекая всё больше сильных игроков из Липецкой и соседних областей.





