«Гранта» вылетела в кювет после столкновения с внедорожником

В Задонском районе в ДТП пострадала женщина.



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«Нива Шевроле» и «Лада Гранта» столкнулись сегодня в Липецкой области в Задонском районе на повороте на село Хмелинец . «Гранта» вылетела в кювет, где перевернулась.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место прибыло одно отделение. Спасаители сняли клеймы с аккумулятора автомобиля и помогли пострадавшей женщине дойти до автомобиля «скорой помощи».

