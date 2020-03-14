Происшествия

54 минуты назад

«Гранта» вылетела в кювет после столкновения с внедорожником

4 988
#ДТП
«Гранта» вылетела в кювет после столкновения с внедорожником

В Задонском районе в ДТП пострадала женщина.

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«Нива Шевроле» и «Лада Гранта» столкнулись сегодня в Липецкой области в Задонском районе на повороте на село Хмелинец . «Гранта» вылетела в кювет, где перевернулась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место прибыло одно отделение. Спасаители сняли клеймы с аккумулятора автомобиля и помогли пострадавшей женщине дойти до автомобиля «скорой помощи».
4 988
#ДТП

Комментарии (4)

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Сергей 13

4 минуты назад
Я понимаю,шо уровень интеллекта у авторов подобных видео на уровне табуретки,но не могли бы Вы свои мысли выражать связно ,ну,или хотя бы без мата,эти пищалки в видео уже достали,причём кроме пиканья слов нет.
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житель

7 минут назад
"сняли клеймы с аккумулятора" - замечательно! Закусывать надо!
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Перри Мейсон

27 минут назад
У меня 65 лет водительского стажа и не одной аварии)))
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Спс

33 минуты назад
Эмчеэсникам
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