Происшествия
сегодня, 11:01
Под Липецком 36-летний мужчина вышел на дорогу и его насмерть сбила машина
Сегодня ночью в Липецком районе на 266-м километре трассы Орел-Тамбов под колесами автомобиля «Тойота Камри» с номерами Краснодарского края погиб 36-летний мужчина.
- По предварительным данным, мужчина вышел на дорогу вне пешеходного перехода, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. – За рулем «Тойоты» находился 57-летний водитель.
- По предварительным данным, мужчина вышел на дорогу вне пешеходного перехода, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. – За рулем «Тойоты» находился 57-летний водитель.
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ИК-3
1
Человек
ИК-3
Че он там ночью делал
Ольга
У нас любят
Перри Мейсон