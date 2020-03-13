Под Липецком 36-летний мужчина вышел на дорогу и его насмерть сбила машина



- По предварительным данным, мужчина вышел на дорогу вне пешеходного перехода, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. – За рулем «Тойоты» находился 57-летний водитель.





Сегодня ночью в Липецком районе на 266-м километре трассы Орел-Тамбов под колесами автомобиля «Тойота Камри» с номерами Краснодарского края погиб 36-летний мужчина.