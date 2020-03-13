Происшествия

сегодня, 11:01

Под Липецком 36-летний мужчина вышел на дорогу и его насмерть сбила машина

9 3492
#авария #ДТП
4
Под Липецком 36-летний мужчина вышел на дорогу и его насмерть сбила машина
Сегодня ночью в Липецком районе на 266-м километре трассы Орел-Тамбов под колесами автомобиля «Тойота Камри» с номерами Краснодарского края погиб 36-летний мужчина.

- По предварительным данным, мужчина вышел на дорогу вне пешеходного перехода, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. – За рулем «Тойоты» находился 57-летний водитель.

9 3492
#авария #ДТП
4

Комментарии (9)

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4 минуты назад
это был музчина или олень
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ИК-3

25 минут назад
Петух себя тоже человеком считает.
ответить

1

26 минут назад
Высчитать, с какой скоростью летел инохлам, и в петушатник наездника.
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Человек

40 минут назад
ИК-3, кум зажмурился, у тебя шерсти трубку выбить не кому?
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ИК-3

сегодня, 11:23
Терпила под солями был?
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Че он там ночью делал

сегодня, 11:22
Закладки искал
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Ольга

сегодня, 11:18
А где у нас пешеходные переходы на трассах?
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У нас любят

сегодня, 11:17
Ходить по дорогам , это нормально
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Перри Мейсон

сегодня, 11:17
Невидимая рука рынка...
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