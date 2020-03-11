29 минут назад
В Липецкой области туманно, немного дождливо и до +17
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атлантического циклона, который принесет с собой небольшие, а 12 марта местами умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-14 градусов тепла, что на 10-14 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью туман. Температура воздуха ночью - от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 13 до 15 градусов тепла.
День 11 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 24 градуса мороза.
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