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Дочь Вячеслава Малафеева подозревают в торговле наркотиками
Против 16-летней дочери бывшего вратаря "Зенита" заведено уголовное дело
Против 16-летней дочери бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксении возбудили уголовное дело, сообщает Лента.ру.
По предварительным данным, к девушке пришёл знакомый с мечеными купюрами, на которые приобрёл у подростка четыре таблетки экстази.
Следствие возбудило уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК России. В настоящее время девушка находится в больнице под наблюдением, ей назначена подписка о невыезде.
Ксения — дочь Малафеева от первого брака. Её мать Марина погибла в автомобильной аварии в Петербурге 17-го марта 2011 года, когда девочке было семь лет. В основном воспитанием девочки занималась бабушка.
По предварительным данным, к девушке пришёл знакомый с мечеными купюрами, на которые приобрёл у подростка четыре таблетки экстази.
Следствие возбудило уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК России. В настоящее время девушка находится в больнице под наблюдением, ей назначена подписка о невыезде.
Ксения — дочь Малафеева от первого брака. Её мать Марина погибла в автомобильной аварии в Петербурге 17-го марта 2011 года, когда девочке было семь лет. В основном воспитанием девочки занималась бабушка.