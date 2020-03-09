Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

Об этом президент США написал в своем Твиттере

Президент США Дональд Трамп оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.



"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, а также фейковые новости является причиной падения рынка! Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!" - написал Трамп в своем Twitter.



Ранее 9 марта американские рынки открылись падением индексов: в первые минуты торгов S&P 500 упал на 6,9%, Dow Jones — на 7%, индекс NASDAQ уменьшился на 6,86%. Обвал индексов привел к 15-минутному приостановлению торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, после чего спад несколько замедлился. Аналогичную динамику сегодня демонстрировали европейские и азиатские площадки..



Торги валютой на Московской бирже не проводились из-за выходного дня в России. Они возобновятся во вторник, 10 марта