В Липецке побит температурный рекорд 25-летней давности

Сегодня синоптики зафиксировали третий температурный рекорд марта.

В Липецке за последние два дня погода установила еще два рекорда. Об этом сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Так, вчера, 5 марта столбик термометра поднялся до 8,8 градуса – это значение и стало рекордным. Предыдущий максимальный показатель был на 2,6 градуса ниже в 2016 году – тогда воздух прогрелся до 6,2 градуса.

Сегодня, 6 марта разрыв между прошлым рекордом и нынешним оказался еще больше – 3,5 градуса: термометры показали 11,5 градуса тепла. До этого максимальная температура 5 марта была 25 лет назад, в 1995 году, когда на термометрах зафиксировали отметку в 8 градусов тепла.

С начала марта это уже третий температурный рекорд. Первый был зафиксирован 4 марта.