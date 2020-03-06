59 минут назад
В Липецке побит температурный рекорд 25-летней давности
Сегодня синоптики зафиксировали третий температурный рекорд марта.
Сегодня, 6 марта разрыв между прошлым рекордом и нынешним оказался еще больше – 3,5 градуса: термометры показали 11,5 градуса тепла. До этого максимальная температура 5 марта была 25 лет назад, в 1995 году, когда на термометрах зафиксировали отметку в 8 градусов тепла.
С начала марта это уже третий температурный рекорд. Первый был зафиксирован 4 марта.
Алмаз
Да , неплохо бы !
кокс
Хорошо бы ещё
Александр
700
007