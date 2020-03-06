Погода в Липецке

59 минут назад

В Липецке побит температурный рекорд 25-летней давности

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#потепление
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В Липецке побит температурный рекорд 25-летней давности

Сегодня синоптики зафиксировали третий температурный рекорд марта.


В Липецке за последние два дня погода установила еще два рекорда. Об этом сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Так, вчера, 5 марта столбик термометра поднялся до 8,8 градуса – это значение и стало рекордным. Предыдущий максимальный показатель был на 2,6 градуса ниже в 2016 году – тогда воздух прогрелся до 6,2 градуса. 

Сегодня, 6 марта разрыв между прошлым рекордом и нынешним оказался еще больше – 3,5 градуса: термометры показали 11,5 градуса тепла. До этого максимальная температура 5 марта была 25 лет назад, в 1995 году, когда на термометрах зафиксировали отметку в 8 градусов тепла. 

С начала марта это уже третий температурный рекорд. Первый был зафиксирован 4 марта.  


7 454
#потепление
2

Комментарии (7)

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Алмаз

5 минут назад
что-то мне подсказывает что 2020 станет самым теплым в истории а рекорды будет максимальной температуры теперь будут в каждом месяце текущего года.
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Да , неплохо бы !

14 минут назад
Хорошо бы ещё, В это рыло с носка зарядить ,за 20 лет стабильности !.
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кокс

20 минут назад
скоро абрикосы и черешни будем выращивать
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Хорошо бы ещё

25 минут назад
Ботоксного побить !.
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Александр

26 минут назад
А платить "Квадре" мы будем за март как при 30-градусном морозе?
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700

35 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!!!
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007

43 минуты назад
пусть летом будет на 11-15 градусов выше клим нормы ночью +21+26 днем +33+38 вот такая погода нам нужна летом
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