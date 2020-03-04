Аферу с льготными путевками на Черное море суд оценил в полтора года условного срока

Октябрьский суд Липецка вынес приговор по делу 47-летней женщины, обвинявшейся в мошенничестве с причинение значительного ущерба гражданам. Подсудимая продавала несуществующие путевки в Сочи.

- Согласно предъявленному обвинению, подсудимая под видом сотрудницы центра социальной защиты населения, предлагала приобрести льготные путевки на санаторно-курортное лечение в Сочи, однако полученные в счет оплаты путевок денежные средства расходовала на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Потерпевшими по делу признаны семь человек, за несуществующие путевки они заплатили 189 600 рублей.



Подсудимая пыталась примирится с обманутыми людьми, однако вернуть все полученные деньги не смогла, и уголовное дело рассматривалось в общем порядке.



Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком - 2 года.





