23 минуты назад
Аферу с льготными путевками на Черное море суд оценил в полтора года условного срока
Октябрьский суд Липецка вынес приговор по делу 47-летней женщины, обвинявшейся в мошенничестве с причинение значительного ущерба гражданам. Подсудимая продавала несуществующие путевки в Сочи.
Потерпевшими по делу признаны семь человек, за несуществующие путевки они заплатили 189 600 рублей.
Подсудимая пыталась примирится с обманутыми людьми, однако вернуть все полученные деньги не смогла, и уголовное дело рассматривалось в общем порядке.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком - 2 года.